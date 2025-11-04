Así podés preparar una ensalada de lentejas

Cómo hacer una ensalada de lentejas
- Para: Para 8 personas
Ingredientes
- 3 tazas de lentejas
- 8 tazas de caldo de verduras
- 2 ramitas de tomillo
- 2 dientes de ajo enteros
- 4 cebollitas de verdeo picadas
- 4 tazas de tomates en cubitos
- 3 zanahorias ralladas
- 1 planta de apio
Aderezo:
- ½ taza de aceite de oliva
- 2 cucharadas de aceto balsámico (o vinagre de vino)
- 2 cucharadas de jugo de limón
- Sal y pimienta