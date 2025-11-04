Gastronomía

Así podés preparar una ensalada de lentejas

Receta de ensalada de lentejas, una opción ideal para almuerzo o cena con arroz.

Por ABC Color
21 de agosto de 2023 - 16:46
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Ensalada de lentejas.
Ensalada de lentejas.Shutterstock

Cómo hacer una ensalada de lentejas

Lea más: Con estos ingredientes podés preparar una sencilla ensalada de hortalizas

Ensalada de lentejas

  • Para: Para 8 personas

Ingredientes

  • 3 tazas de lentejas
  • 8 tazas de caldo de verduras
  • 2 ramitas de tomillo
  • 2 dientes de ajo enteros
  • 4 cebollitas de verdeo picadas
  • 4 tazas de tomates en cubitos
  • 3 zanahorias ralladas
  • 1 planta de apio

Aderezo: 

  • ½ taza de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de aceto balsámico (o vinagre de vino)
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • Sal y pimienta