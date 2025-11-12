Gastronomía

Cáscaras de sandía abrillantadas para Navidad: un viaje dulce a la simplicidad de la cocina

Las cáscaras de sandía, a menudo desechadas, pueden transformarse en un delicioso y sorprendente bocado. Esta receta artesanal no solo rescata desperdicios, sino que también invita a redescubrir sabores y tradiciones culinarias con un toque dulce para esta Navidad.

Por ABC Color
15 de noviembre de 2024 - 08:12
Cáscara de sandía.
Cáscara de sandía.lookwai

Cómo hacer cáscaras de sandía abrillantadas

Lea más: Recetas de Navidad a la vista: cómo hacer un turrón de sésamo

Duran 3 meses en envases herméticos.

Cáscaras de sandía abrillantadas

Ingredientes

  • Azúcar, cantidad necesaria
  • Agua, cantidad necesaria
  • 1 ½ kilogramo de cáscaras de sandía
  • Sal, cantidad necesaria

Elaboración paso a paso

  1. Lavar bien las cáscaras de sandía, colocarlas en un recipiente con agua y sal (1 cucharada por cada litro) y dejarlas en remojo durante una noche.
  2. Retirarlas, enjuagarlas bien y hervirlas hasta que estén tiernas.
  3. Preparar un almíbar con 300 gramos de azúcar y 1 litro de agua, llevarlo a fuego hasta que suelte el hervor, incorporar las cáscaras de sandía y apagar el fuego, dejar reposar la preparación hasta el día siguiente.
  4. Retirar las cáscaras del almíbar. Colocar el almíbar restante en una olla y agregar 200 gramosde azúcar, recuperar el hervor.
  5. Agregar las cáscaras y apagar el fuego. Dejar reposar la preparación hasta el día siguiente.
  6. Una vez más, sacar las cáscaras de la olla y añadir 1 kilogramo de azúcar, calentar el almíbar hasta que suelte el hervor y el azúcar se haya disuelto. Introducir las cáscaras de sandía y cocinarlas hasta que estén tiernas y transparentes.
  7. Retirarlas de la cacerola, acomodarlas sobre una rejilla y espolvorearlas con azúcar común o impalpable. Dejarlas reposar en un lugar seco hasta que se formen cortezas en sus superficies.
  8. Una vez listas, guardarlas en envases herméticos.