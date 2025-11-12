Cáscaras de sandía abrillantadas para Navidad: un viaje dulce a la simplicidad de la cocina

Cómo hacer cáscaras de sandía abrillantadas
Duran 3 meses en envases herméticos.
Cáscaras de sandía abrillantadas
Ingredientes
- Azúcar, cantidad necesaria
- Agua, cantidad necesaria
- 1 ½ kilogramo de cáscaras de sandía
- Sal, cantidad necesaria
Elaboración paso a paso
- Lavar bien las cáscaras de sandía, colocarlas en un recipiente con agua y sal (1 cucharada por cada litro) y dejarlas en remojo durante una noche.
- Retirarlas, enjuagarlas bien y hervirlas hasta que estén tiernas.
- Preparar un almíbar con 300 gramos de azúcar y 1 litro de agua, llevarlo a fuego hasta que suelte el hervor, incorporar las cáscaras de sandía y apagar el fuego, dejar reposar la preparación hasta el día siguiente.
- Retirar las cáscaras del almíbar. Colocar el almíbar restante en una olla y agregar 200 gramosde azúcar, recuperar el hervor.
- Agregar las cáscaras y apagar el fuego. Dejar reposar la preparación hasta el día siguiente.
- Una vez más, sacar las cáscaras de la olla y añadir 1 kilogramo de azúcar, calentar el almíbar hasta que suelte el hervor y el azúcar se haya disuelto. Introducir las cáscaras de sandía y cocinarlas hasta que estén tiernas y transparentes.
- Retirarlas de la cacerola, acomodarlas sobre una rejilla y espolvorearlas con azúcar común o impalpable. Dejarlas reposar en un lugar seco hasta que se formen cortezas en sus superficies.
- Una vez listas, guardarlas en envases herméticos.