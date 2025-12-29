Receta clásica de chipa guazú para acompañar las carnes de fin de año

Cómo hacer chipa guazú
Chipa guazú
- Receta: paraguaya
Ingredientes
- 500 gramos de choclo
- 200 mililitros de leche
- 1 cucharadita de sal fina
- 250 gramos de queso Paraguay
- 1 cebolla mediana
- 100 mililitros de aceite
- 1 cucharada de azúcar
- 2 yemas de huevo
- 2 claras batidas a nieve
Elaboración paso a paso
- Licuar el choclo con la leche. Colocarlo en un bol y agregarle a esta mezcla las yemas, el queso Paraguay, sal y azúcar.
- Luego incorporar el aceite y la cebolla cortada en cuadraditos.
- Batir vigorosamente uniendo todos los ingredientes con una espátula de goma. Rectificar la sal.
- Batir las claras a nieve y agregarlas a la mezcla anterior con movimientos envolventes. Mezclar todo muy bien.
- Volcar en un pírex y cocinar en horno precalentado a 180 ºC por 45 minutos a 1 hora.