Gastronomía

Receta clásica de chipa guazú para acompañar las carnes de fin de año

Receta fácil de chipa guazú, una entrada perfecta para consumir fría en todo tipo de encuentros, o bien recién salida del horno. Elegí sabor paraguayo tradicional para tu cena de fin de año.

Por ABC Color
21 de febrero de 2025 - 16:41
Chipa guazú.
Chipa guazú.Shutterstock

Cómo hacer chipa guazú

Chipa guazú

  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 500 gramos de choclo
  • 200 mililitros de leche
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 250 gramos de queso Paraguay
  • 1 cebolla mediana
  • 100 mililitros de aceite
  • 1 cucharada de azúcar
  • 2 yemas de huevo
  • 2 claras batidas a nieve

Elaboración paso a paso

  1. Licuar el choclo con la leche. Colocarlo en un bol y agregarle a esta mezcla las yemas, el queso Paraguay, sal y azúcar.
  2. Luego incorporar el aceite y la cebolla cortada en cuadraditos.
  3. Batir vigorosamente uniendo todos los ingredientes con una espátula de goma. Rectificar la sal.
  4. Batir las claras a nieve y agregarlas a la mezcla anterior con movimientos envolventes. Mezclar todo muy bien.
  5. Volcar en un pírex y cocinar en horno precalentado a 180 ºC por 45 minutos a 1 hora.