Las mejores recetas con pollo para la cena última cena del año: tomá nota

Una opción diferente y liviana para no descuidar la dieta durante las fiestas: receta de involtini de pollo. Acompañá con ensaladas verdes.

Lea más: No pierdas la silueta en Navidad, hacé esta receta de involtini de pollo

Para lucirte: Cordon bleu de pechuga, un plato con el que vas a destacar este fin de año. Es sabroso y combina con todo tipo de guarniciones.

Lea más: Cordon bleu de pechuga, un plato para esta Navidad

Otro plato de fiesta es el pollo a la holandesa, una receta que vas a querer guardar. Lleva los ingredientes esenciales para lograr bocados sabrosos.

Lea más: Cómo hacer pollo a la holandesa, un plato de fiesta

Por último, no puede faltar una receta de ave rellena vistosa y sabrosa, ideal para ser el centro de la mesa de carnes. Se presta para adornar con vegetales y frutas.

Lea más: Ave rellena asada a la sidra para una mesa de lujo en Navidad