Burbujas y frescura: cuatro ideas de Spritz para combatir el calor

Este Spritz, nacido en el norte de Italia, se convirtió en un buen aliado para sortear el verano paraguayo. Su secreto no es ningún misterio, sino una fórmula magistral: vino espumoso (preferentemente Prosecco), un toque de soda y ese licor que le da personalidad. Es liviano, refrescante y, sobre todo, una invitación al “aperitivo”, ya sea en un after, una previa o junto a la pileta.

Cuatro versiones de Spritz para cada paladar

Si sos de los que prefieren lo dulce, lo amargo o lo floral, hay un Spritz esperándote. Aquí te contamos cuáles son los protagonistas de la temporada:

Aperol Spritz: El Rey absoluto. Con su color naranja vibrante, es el equilibrio justo entre lo dulce y lo cítrico. Es el trago “entrada” por excelencia.

Campari Spritz: Para los paladares más curtidos. Si buscás algo más seco, amargo y con un rojo intenso que impone presencia, este es tu elegido.

Limoncello Spritz: La definición líquida de las vacaciones. Cítrico, vibrante y muy aromático, ideal para quienes buscan una explosión de frescura.

Hugo Spritz: La opción sofisticada. Gracias al licor de flor de saúco y la menta, es el más perfumado y ligero del grupo.

Manos a la obra: Prepará tu Spritz favorito en casa

No necesitás ser un bartender profesional para lucirte. Agarrá una copa balón, mucho hielo y seguí estas hojas de ruta:

Aperol Spritz (El clásico 3-2-1) Mezclá 90 ml de prosecco, 60 ml de Aperol y 30 ml de soda. Serví en ese orden, mezclá suavemente y decorá con una rodaja de naranja. Es infalible.

Campari Spritz (Intensidad pura) Misma base: 90 ml de prosecco, 60 ml de Campari y 30 ml de soda. El resultado es un perfil herbal y seco, perfecto para abrir el apetito. No te olvides de la rodaja de naranja para equilibrar.

Limoncello Spritz (Cítrico total) Combiná 90 ml de prosecco con 60 ml de limoncello y 30 ml de soda. Sumale una rodaja de limón y, si tenés a mano, una ramita de albahaca o romero para elevar el aroma a otro nivel.

Hugo Spritz (Aroma y flores) En tu copa con hielo, verté 90 ml de prosecco, 60 ml de licor de flor de saúco (como St-Germain) y 30 ml de soda. Terminá con hojas de menta fresca y una rodaja de lima. Es como una brisa fresca en medio de enero.

Consejos de experto para que no falle

Si querés que tu trago esté a la altura de las mejores barras de cócteles, tené en cuenta estos tres “mandamientos”:

