Gastronomía

Cheesecake sin horno: el postre ideal para sorprender en casa

Preparar un cheesecake sin horno es sencillo y rápido con esta receta. Descubrí cómo lograr un postre delicioso sin complicaciones.

Por ABC Color
14 de marzo de 2026 - 17:51
Cheesecake, imagen ilustrativa.
Cheesecake, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer un cheesecake sin horno

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Cheesecake

  • Para: Para 12 porciones

Ingredientes

  • 1 pionono comprado
  • 300 mililitros de leche
  • 200 gramos de azúcar
  • Ralladura de 1 limón
  • 6 yemas de huevo
  • 3 sobres de gelatina sin sabor (21 gramos)
  • 500 mililitros de crema de leche
  • 750 gramos de queso blanco
  • 3 vainillas (bizcochitos) procesados
  • Azúcar impalpable para espolvorear

Elaboración paso a paso

  1. Cortar el pionono en dos círculos de 26 centímetrosde diámetro.
  2. Hervir la leche con el azúcar y la ralladura, agregar las yemas y llevar nuevamente al fuego sin dejar de revolver, hasta espesar.
  3. Hidratar la gelatina como indica el paquete, disolver a baño María y añadir a la preparación anterior aún tibia.
  4. Batir la crema a medio punto.
  5. Cuando empiece a cuajar la preparación de la leche, agregar el queso a temperatura ambiente y la crema batida.
  6. Colocar un disco de pionono en el fondo de un molde desmontable de 26 centímetrosde diámetro y forrar los bordes con acetato (o papel film transparente).
  7. Disponer los bizcochitos procesados sobre la base de pionono (absorberán la humedad del relleno), luego la crema de queso y alisar.
  8. Para terminar, ubicar el segundo disco de pionono sobre la crema de queso, llevar a la heladera por 2 horas. Espolvorear con azúcar impalpable y servir.Es ideal para acompañar con una salsa de frutos rojos o crema de chocolate, algún coulis de cítricos o caramelo.