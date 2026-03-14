Cheesecake sin horno: el postre ideal para sorprender en casa

Cómo hacer un cheesecake sin horno
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Cheesecake
- Para: Para 12 porciones
Ingredientes
- 1 pionono comprado
- 300 mililitros de leche
- 200 gramos de azúcar
- Ralladura de 1 limón
- 6 yemas de huevo
- 3 sobres de gelatina sin sabor (21 gramos)
- 500 mililitros de crema de leche
- 750 gramos de queso blanco
- 3 vainillas (bizcochitos) procesados
- Azúcar impalpable para espolvorear
Elaboración paso a paso
- Cortar el pionono en dos círculos de 26 centímetrosde diámetro.
- Hervir la leche con el azúcar y la ralladura, agregar las yemas y llevar nuevamente al fuego sin dejar de revolver, hasta espesar.
- Hidratar la gelatina como indica el paquete, disolver a baño María y añadir a la preparación anterior aún tibia.
- Batir la crema a medio punto.
- Cuando empiece a cuajar la preparación de la leche, agregar el queso a temperatura ambiente y la crema batida.
- Colocar un disco de pionono en el fondo de un molde desmontable de 26 centímetrosde diámetro y forrar los bordes con acetato (o papel film transparente).
- Disponer los bizcochitos procesados sobre la base de pionono (absorberán la humedad del relleno), luego la crema de queso y alisar.
- Para terminar, ubicar el segundo disco de pionono sobre la crema de queso, llevar a la heladera por 2 horas. Espolvorear con azúcar impalpable y servir.Es ideal para acompañar con una salsa de frutos rojos o crema de chocolate, algún coulis de cítricos o caramelo.