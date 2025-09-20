Gastronomía

Cheesecake de cacao sin cocción: un postre fácil que te hará brillar en la cocina

Receta de cheesecake de cacao sin cocción, una opción perfecta para merendar el fin se semana en casa. Con ingredientes simples y una preparación rápida, esta receta se convertirá en el postre favorito de tus encuentros.

Por ABC Color
19 de febrero de 2023 - 15:13
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Cheesecake de cacao.
Cheesecake de cacao.Shutterstock

Cómo hacer cheesecake de cacao sin cocción

Cheesecake de café sin cocción

  • Plato: Postre

Ingredientes

Base:

  • 200 gramos de galletitas de chocolate o vainilla
  • 100 gramos de manteca derretida

Relleno:

  • 500 gramos de queso crema
  • 250 gramos de azúcar impalpable
  • 250 gramos de crema de leche
  • 2 cucharadas de licor de café
  • 2 cucharaditas de café fuerte instantáneo

Para decorar:

  • Cacao amargo en polvo
  • Granos de café
  • Rulos de chocolate

Elaboración paso a paso

  1. Procesar las galletitas y agregar la manteca derretida. Forrar con esta masa una tartera desmontable; reservar en la heladera.
  2. Batir a medio punto la crema de leche con el azúcar, mezclar con el queso crema, agregar el licor previamente mezclado con el café e integrar muy bien los ingredientes.
  3. Volcar esta preparación sobre la masa de galletitas y llevar a la heladera por 4 horas como mínimo.
  4. Cubrir la superficie con cacao amargo, decorar con granos de café o rulos de chocolate.Se puede congelar hasta por tres meses. Para consumirlo, pasarlo a la heladera hasta descongelar. Se sirve bien frío.
