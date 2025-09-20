Cheesecake de cacao sin cocción: un postre fácil que te hará brillar en la cocina

<br>
Cómo hacer cheesecake de cacao sin cocción
Lea más: ¡Dale un giro saludable a tus postres! Aprendé a hacer una tarta fría de limón sin azúcar
Cheesecake de café sin cocción
- Plato: Postre
Ingredientes
Base:
- 200 gramos de galletitas de chocolate o vainilla
- 100 gramos de manteca derretida
Relleno:
- 500 gramos de queso crema
- 250 gramos de azúcar impalpable
- 250 gramos de crema de leche
- 2 cucharadas de licor de café
- 2 cucharaditas de café fuerte instantáneo
Para decorar:
- Cacao amargo en polvo
- Granos de café
- Rulos de chocolate
Elaboración paso a paso
- Procesar las galletitas y agregar la manteca derretida. Forrar con esta masa una tartera desmontable; reservar en la heladera.
- Batir a medio punto la crema de leche con el azúcar, mezclar con el queso crema, agregar el licor previamente mezclado con el café e integrar muy bien los ingredientes.
- Volcar esta preparación sobre la masa de galletitas y llevar a la heladera por 4 horas como mínimo.
- Cubrir la superficie con cacao amargo, decorar con granos de café o rulos de chocolate.Se puede congelar hasta por tres meses. Para consumirlo, pasarlo a la heladera hasta descongelar. Se sirve bien frío.