Descubrí cómo hacer una irresistible focaccia con atún hoy mismo

Cómo hacer focaccia con atún
Lea más: Focaccia de cebolla y romero: el pan más aromático que podés hornear hoy
Focaccia de atún
Ingredientes
- 500 gramos de harina 0000
- 10 gramos de sal fina
- 25 centímetros cúbicos de aceite de oliva
- 20 gramos de levadura fresca
- 300 centímetros cúbicos de agua
- 300 gramos de queso mozarela en fetas
- 2 latas de atún
- 1 atado de berros
- 200 gramos de tomatitos cherry
- Alcaparras
- 1 cebolla
- Hojas de eneldo fresco
- 1 cucharada de orégano seco
Elaboración paso a paso
- Mezclar en un bol la harina con la sal, el aceite y la levadura disuelta en agua. Unir y amasar. Formar un bollo como de pizza. Cubrir con papel film plástico y dejar leudar.
- Cuando haya duplicado su volumen, desgasificar y estirar. Colocar sobre una placa, cubrir nuevamente con un plástico y dejar duplicar su volumen.
- Rociar con aceite de oliva y espolvorear el orégano seco. Hornear a 210 ºC de 10 a 15 minutos.
- Retirar del horno, cubrir con las fetas de queso mozarela, unas hojas de berros, el atún desmenuzado, los tomatitos cortados al medio, algunas alcaparras y, por último, algunos aros de cebolla cruda.
- Llevar nuevamente al horno unos minutos hasta que el queso se derrita. Cortar en cuadrados de 5 centímetros de lado y servir inmediatamente.