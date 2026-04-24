Gastronomía

Descubrí cómo hacer una irresistible focaccia con atún hoy mismo

La focaccia con atún, deliciosa y fácil de preparar, combina ingredientes frescos y sabor en cada bocado. Ideal para una reunión o una cena rápida, descubrí cómo hacer este plato en minutos y sorprendé a tus invitados.

Por ABC Color
10 de abril de 2022 - 11:06
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Focaccia con atún, imagen ilustrativa.
Focaccia con atún, imagen ilustrativa.Istock/

Cómo hacer focaccia con atún

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Focaccia de atún

Ingredientes

  • 500 gramos de harina 0000
  • 10 gramos de sal fina
  • 25 centímetros cúbicos de aceite de oliva
  • 20 gramos de levadura fresca
  • 300 centímetros cúbicos de agua
  • 300 gramos de queso mozarela en fetas
  • 2 latas de atún
  • 1 atado de berros
  • 200 gramos de tomatitos cherry
  • Alcaparras
  • 1 cebolla
  • Hojas de eneldo fresco
  • 1 cucharada de orégano seco

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar en un bol la harina con la sal, el aceite y la levadura disuelta en agua. Unir y amasar. Formar un bollo como de pizza. Cubrir con papel film plástico y dejar leudar.
  2. Cuando haya duplicado su volumen, desgasificar y estirar. Colocar sobre una placa, cubrir nuevamente con un plástico y dejar duplicar su volumen.
  3. Rociar con aceite de oliva y espolvorear el orégano seco. Hornear a 210 ºC de 10 a 15 minutos.
  4. Retirar del horno, cubrir con las fetas de queso mozarela, unas hojas de berros, el atún desmenuzado, los tomatitos cortados al medio, algunas alcaparras y, por último, algunos aros de cebolla cruda.
  5. Llevar nuevamente al horno unos minutos hasta que el queso se derrita. Cortar en cuadrados de 5 centímetros de lado y servir inmediatamente.

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