Focaccia de cebolla y romero: el pan más aromático que podés hornear hoy

Cómo hacer una focaccia de cebolla y romero
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Cómo hacer una focaccia de cebolla y romero
- Plato: Entrada
- Receta: italiana
Ingredientes
- 500 gramos de harina de fuerza
- 325 mililitros de agua tibia
- 7 gramos de levadura seca de panadería
- 10 gramos de sal
- 40 mililitros de aceite de oliva virgen extra
- 2 cebollas
- 2 gramos de romero fresco
- 5 gramos de azúcar
- 2 gramos de pimienta negra
- 5 gramos de sal en escamas
Elaboración paso a paso
- Disolver la levadura y el azúcar en 100 mililitros de agua tibia.
- Mezclar la harina con 10 gramos de sal en un bol.
- Añadir 225 mililitros de agua tibia, la mezcla de levadura y 20 mililitros de aceite de oliva.
- Amasar hasta obtener una masa homogénea y ligeramente pegajosa.
- Tapar y dejar fermentar 60 minutos o hasta que doble su volumen.
- Cortar la cebolla en pluma fina.
- Cocinar la cebolla con 10 mililitros de aceite de oliva a fuego medio durante 15 minutos hasta que esté blanda y ligeramente dorada.
- Engrasar una bandeja con 10 mililitros de aceite de oliva.
- Extender la masa en la bandeja hasta formar un rectángulo uniforme.
- Tapar y dejar levar 30 minutos.
- Hundir los dedos en la masa para formar hoyuelos por toda la superficie.
- Repartir la cebolla, el romero, 10 mililitros de aceite de oliva, 5 gramos de sal en escamas y 2 gramos de pimienta negra sobre la masa.
- Hornear a 220 grados durante 20 minutos o hasta que esté dorada.
- Enfriar 10 minutos antes de cortar.