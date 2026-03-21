Gastronomía

Focaccia de cebolla y romero: el pan más aromático que podés hornear hoy

La focaccia de cebolla y romero, un clásico de la cocina italiana, combina sabores esenciales y es fácil de preparar. Seguí esta receta y acompañá con un buen vino.

Por ABC Color
21 de marzo de 2026 - 13:00
Focaccia de cebolla y romero.
Focaccia de cebolla y romero.Shutterstock

Cómo hacer una focaccia de cebolla y romero

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Cómo hacer una focaccia de cebolla y romero

  • Plato: Entrada
  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 500 gramos de harina de fuerza
  • 325 mililitros de agua tibia
  • 7 gramos de levadura seca de panadería
  • 10 gramos de sal
  • 40 mililitros de aceite de oliva virgen extra
  • 2 cebollas
  • 2 gramos de romero fresco
  • 5 gramos de azúcar
  • 2 gramos de pimienta negra
  • 5 gramos de sal en escamas

Elaboración paso a paso

  1. Disolver la levadura y el azúcar en 100 mililitros de agua tibia.
  2. Mezclar la harina con 10 gramos de sal en un bol.
  3. Añadir 225 mililitros de agua tibia, la mezcla de levadura y 20 mililitros de aceite de oliva.
  4. Amasar hasta obtener una masa homogénea y ligeramente pegajosa.
  5. Tapar y dejar fermentar 60 minutos o hasta que doble su volumen.
  6. Cortar la cebolla en pluma fina.
  7. Cocinar la cebolla con 10 mililitros de aceite de oliva a fuego medio durante 15 minutos hasta que esté blanda y ligeramente dorada.
  8. Engrasar una bandeja con 10 mililitros de aceite de oliva.
  9. Extender la masa en la bandeja hasta formar un rectángulo uniforme.
  10. Tapar y dejar levar 30 minutos.
  11. Hundir los dedos en la masa para formar hoyuelos por toda la superficie.
  12. Repartir la cebolla, el romero, 10 mililitros de aceite de oliva, 5 gramos de sal en escamas y 2 gramos de pimienta negra sobre la masa.
  13. Hornear a 220 grados durante 20 minutos o hasta que esté dorada.
  14. Enfriar 10 minutos antes de cortar.