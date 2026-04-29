Gastronomía

Ñoquis del 29: seguí esta receta de ñoquis de papa con boloñesa de pollo

No te podés perder esta receta de ñoquis de papa con boloñesa de pollo, una receta para saborear a lo grande.

Por ABC Color
01 de mayo de 2022 a la - 10:07
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Ñoquis de papa con boloñesa de pollo.
Ñoquis de papa con boloñesa de pollo.Shutterstock

Cómo hacer ñoquis de papa con boloñesa de pollo

Lea más: Que no te falte una fuente de chipa guazú en tu festejo del Día del Trabajador

Ñoquis de papa con boloñesa de pollo

  • Plato: Plato principal
  • Para: Para 4 personas

Ingredientes

La masa

  • 1 kilogramo de papas más bien grandes y parejas
  • 2 cucharadas de manteca
  • 300 gramos de harina 0000
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • 1 cucharadita de sal fina

La salsa

  • 500 gramos de carne de pollo desmenuzada
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 1 hoja de laurel
  • 1 rama de romero fresco
  • 1 diente de ajo
  • 1 clavo de olor
  • 200 gramos de tomate perita de lata (o puré de tomates)
  • 1 cucharón de caldo de verduras (o agua)
  • Aceite, cantidad necesaria
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Lavar bien las papas, secarlas y colocarlas (sin pelar) en una placa aceitada. Llevar al horno precalentado a 180 ºC hasta que estén tiernas. Retirar, dejar que baje un poco la temperatura y pelarlas. Aplastarlas para hacerlas puré mientras están calientes, agregando la manteca.
  2. Formar una corona en la mesada con este puré, colocar la harina en el centro, el huevo, el queso rallado, la sal y unir todo sin trabajar. Hacer cordones, cortar los ñoquis de 2 centímetros de largo, pasarlos por un tenedor o una tablita enharinada para hacer ñoquis. Reservar.
  3. Rehogar en el aceite la cebolla y la zanahoria bien picaditas, a fuego bajo con un poco de sal, hasta que las verduras estén blandas.
  4. Agregar la carne de pollo desmenuzada, levantar el fuego y mezclar; agregar laurel, ajo picadito y clavo de olor. A los 10 minutos continuar a fuego bajo, destapado, y mezclando de vez en cuando. Salpimentar.
  5. Agregar el tomate y el caldo. Tapar y cocinar a fuego bajo durante una hora como mínimo, removiendo de vez en cuando.
  6. Colocar 3 litros de agua a hervir; cuando apenas hierve agregar 45 gramos de sal fina, bajar el fuego para que la ebullición sea imperceptible. Colocar los ñoquis de a poco y, una vez que vayan subiendo a la superficie, retirarlos con una espumadera y colocarlos en la fuente donde ya estará la salsa. Servir con queso rallado.