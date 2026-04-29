Ñoquis del 29: seguí esta receta de ñoquis de papa con boloñesa de pollo

Cómo hacer ñoquis de papa con boloñesa de pollo
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Ñoquis de papa con boloñesa de pollo
- Plato: Plato principal
- Para: Para 4 personas
Ingredientes
La masa
- 1 kilogramo de papas más bien grandes y parejas
- 2 cucharadas de manteca
- 300 gramos de harina 0000
- 1 huevo
- 2 cucharadas de queso rallado
- 1 cucharadita de sal fina
La salsa
- 500 gramos de carne de pollo desmenuzada
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 hoja de laurel
- 1 rama de romero fresco
- 1 diente de ajo
- 1 clavo de olor
- 200 gramos de tomate perita de lata (o puré de tomates)
- 1 cucharón de caldo de verduras (o agua)
- Aceite, cantidad necesaria
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Lavar bien las papas, secarlas y colocarlas (sin pelar) en una placa aceitada. Llevar al horno precalentado a 180 ºC hasta que estén tiernas. Retirar, dejar que baje un poco la temperatura y pelarlas. Aplastarlas para hacerlas puré mientras están calientes, agregando la manteca.
- Formar una corona en la mesada con este puré, colocar la harina en el centro, el huevo, el queso rallado, la sal y unir todo sin trabajar. Hacer cordones, cortar los ñoquis de 2 centímetros de largo, pasarlos por un tenedor o una tablita enharinada para hacer ñoquis. Reservar.
- Rehogar en el aceite la cebolla y la zanahoria bien picaditas, a fuego bajo con un poco de sal, hasta que las verduras estén blandas.
- Agregar la carne de pollo desmenuzada, levantar el fuego y mezclar; agregar laurel, ajo picadito y clavo de olor. A los 10 minutos continuar a fuego bajo, destapado, y mezclando de vez en cuando. Salpimentar.
- Agregar el tomate y el caldo. Tapar y cocinar a fuego bajo durante una hora como mínimo, removiendo de vez en cuando.
- Colocar 3 litros de agua a hervir; cuando apenas hierve agregar 45 gramos de sal fina, bajar el fuego para que la ebullición sea imperceptible. Colocar los ñoquis de a poco y, una vez que vayan subiendo a la superficie, retirarlos con una espumadera y colocarlos en la fuente donde ya estará la salsa. Servir con queso rallado.