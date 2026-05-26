Gastronomía

Aprendé a hacer alfajores de chocolate con esta receta fácil

Los alfajores de chocolate, un tesoro de la repostería latinoamericana, combinan sabores exquisitos. En esta guía, aprenderás a prepararlos en casa, utilizando ingredientes sencillos y siguiendo pasos precisos.

Por ABC Color
26 de mayo de 2026 a la - 15:27
Alfajor de chocolate, imagen ilustrativa.
Alfajor de chocolate, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer alfajores de chocolate

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Alfajores de chocolate

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 250 gramos de manteca
  • 170 gramos de azúcar
  • 1 huevo
  • 2 yemas de huevo
  • 300 gramos de harina
  • 40 gramos de fécula de maíz
  • 40 gramos de nueces
  • 35 gramos de cacao
  • 1 cucharadita de polvo de hornear

Elaboración paso a paso

  1. Batir la manteca con el azúcar hasta punto pomada, luego agregar las yemas de huevo y el huevo entero, de a poco.
  2. Tamizar la harina con la fécula, el cacao y el polvo de hornear, e incorporar a la mezcla. Agregar las nueces molidas, mezclar y guardar en la heladera durante 2 horas.
  3. Cortar en círculos con un cortante y cocinar 15 minutos en horno a 180 °C.
  4. Rellenar con dulce de leche y bañar con chocolate cobertura.