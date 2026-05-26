Aprendé a hacer alfajores de chocolate con esta receta fácil

Cómo hacer alfajores de chocolate
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Alfajores de chocolate
- Plato: Postre
Ingredientes
- 250 gramos de manteca
- 170 gramos de azúcar
- 1 huevo
- 2 yemas de huevo
- 300 gramos de harina
- 40 gramos de fécula de maíz
- 40 gramos de nueces
- 35 gramos de cacao
- 1 cucharadita de polvo de hornear
Elaboración paso a paso
- Batir la manteca con el azúcar hasta punto pomada, luego agregar las yemas de huevo y el huevo entero, de a poco.
- Tamizar la harina con la fécula, el cacao y el polvo de hornear, e incorporar a la mezcla. Agregar las nueces molidas, mezclar y guardar en la heladera durante 2 horas.
- Cortar en círculos con un cortante y cocinar 15 minutos en horno a 180 °C.
- Rellenar con dulce de leche y bañar con chocolate cobertura.