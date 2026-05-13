Aprendé a hacer una perfecta ganache de chocolate para la torta del Día de la Madre

Cómo hacer una ganache de chocolate
Lea más: Mucho más fácil de lo que parece: la receta perfecta del volcán de chocolate
Nada mejor que utilizar ganache de chocolate para dar el toque final a una torta especial.
Ganache de chocolate
Ingredientes
- 200 gramos de crema de leche
- 200 gramos de chocolate amargo
Elaboración paso a paso
- Calentar la crema y, antes de que hierva, volcarla sobre el chocolate picado.
- Dejar reposar unos minutos.
- Mezclar con batidor hasta que quede una pasta homogénea.
- Mantener en la heladera hasta el momento de usarla.