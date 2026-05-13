Aprendé a hacer una perfecta ganache de chocolate para la torta del Día de la Madre

Prepará esta receta de ganache de chocolate y añadí a tus tortas la terminación perfecta. Para la torta del Día de la Madre es ideal.

Por ABC Color
12 de mayo de 2025 a la - 06:00
Torta con ganache de chocolate.Shutterstock

Cómo hacer una ganache de chocolate

Nada mejor que utilizar ganache de chocolate para dar el toque final a una torta especial.

Ganache de chocolate

Ingredientes

  • 200 gramos de crema de leche
  • 200 gramos de chocolate amargo

Elaboración paso a paso

  1. Calentar la crema y, antes de que hierva, volcarla sobre el chocolate picado.
  2. Dejar reposar unos minutos.
  3. Mezclar con batidor hasta que quede una pasta homogénea.
  4. Mantener en la heladera hasta el momento de usarla.