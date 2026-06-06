Crackers de semillas: receta saludable para un tentempié irresistible

Cómo hacer crackers de semillas
Lea más: Guía de semillas: cómo elegir, almacenar y preparar tus ingredientes más saludables
Crackers de semillas
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 taza de semillas de girasol
- media taza de semillas de calabaza
- 1/4 de taza de semillas de sésamo
- 2 cucharadas de semillas de chía
- 1 cucharada de linaza molida
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 taza de agua
Elaboración paso a paso
- Mezclar las semillas de girasol, las semillas de calabaza, las semillas de sésamo, las semillas de chía y la linaza molida en un bol.
- Añadir la sal, el ajo en polvo y el pimentón dulce y remover hasta integrar.
- Incorporar el agua y mezclar hasta obtener una masa espesa y pegajosa.
- Dejar reposar la mezcla 15 minutos para que espese.
- Precalentar el horno a 160 °C.
- Extender la masa entre 2 hojas de papel de horno hasta lograr un grosor fino y uniforme.
- Retirar la hoja superior y transferir la masa con el papel inferior a una bandeja de horno.
- Hornear 25 minutos.
- Sacar la bandeja, marcar porciones con un cuchillo y volver a hornear 20 minutos hasta que esté crujiente.
- Enfriar por completo y separar las crackers siguiendo las marcas.