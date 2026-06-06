Gastronomía

Crackers de semillas: receta saludable para un tentempié irresistible

Las crackers de semillas son una opción nutritiva y deliciosa. Hoy te mostramos cómo prepararlas de manera sencilla y rápida. Ideal para un snack saludable en cualquier momento del día.

Por ABC Color
06 de junio de 2026 a la - 13:00
Crackers de semillas.
Crackers de semillas.Shutterstock

Cómo hacer crackers de semillas

Lea más: Guía de semillas: cómo elegir, almacenar y preparar tus ingredientes más saludables

Crackers de semillas

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 taza de semillas de girasol
  • media taza de semillas de calabaza
  • 1/4 de taza de semillas de sésamo
  • 2 cucharadas de semillas de chía
  • 1 cucharada de linaza molida
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 taza de agua

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar las semillas de girasol, las semillas de calabaza, las semillas de sésamo, las semillas de chía y la linaza molida en un bol.
  2. Añadir la sal, el ajo en polvo y el pimentón dulce y remover hasta integrar.
  3. Incorporar el agua y mezclar hasta obtener una masa espesa y pegajosa.
  4. Dejar reposar la mezcla 15 minutos para que espese.
  5. Precalentar el horno a 160 °C.
  6. Extender la masa entre 2 hojas de papel de horno hasta lograr un grosor fino y uniforme.
  7. Retirar la hoja superior y transferir la masa con el papel inferior a una bandeja de horno.
  8. Hornear 25 minutos.
  9. Sacar la bandeja, marcar porciones con un cuchillo y volver a hornear 20 minutos hasta que esté crujiente.
  10. Enfriar por completo y separar las crackers siguiendo las marcas.