Guía rápida para hacer pesto de semillas de girasol en minutos

Cómo hacer un pesto de semillas de girasol
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Pesto de semillas de girasol y espinacas
- Plato: Dip
- Receta: italiana
Ingredientes
- 1/2 taza de semillas de girasol
- 2 tazas de espinacas
- 1/2 taza de hojas de albahaca
- 1/3 taza de aceite de oliva
- 1 diente de ajo
- 1 cucharada de jugo de limón
- 2 cucharadas de queso parmesano rallado
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 2 cucharadas de agua
Elaboración paso a paso
- Tostar las semillas de girasol en una sartén a fuego medio durante 3 minutos.
- Enfriar las semillas de girasol durante 2 minutos.
- Procesar las semillas de girasol, las espinacas, la albahaca y el ajo hasta triturar.
- Agregar el aceite de oliva y el jugo de limón y procesar hasta emulsionar.
- Incorporar el queso parmesano, la sal y la pimienta y procesar 10 segundos.
- Ajustar la textura agregando el agua de a 1 cucharada y procesar hasta obtener la consistencia deseada.
- Probar y rectificar la sal y el limón si hiciera falta.