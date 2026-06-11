Gastronomía

Guía rápida para hacer pesto de semillas de girasol en minutos

El pesto de semillas de girasol es una alternativa nutritiva y deliciosa al clásico pesto. Es fácil de preparar y solo necesitás unos ingredientes simples. Seguí esta receta y agregá el pesto a fideos, tostadas, ensaladas y más.

Por ABC Color
11 de junio de 2026 a la - 06:00
Pesto.
Pesto.Beton studio

Cómo hacer un pesto de semillas de girasol

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Pesto de semillas de girasol y espinacas

  • Plato: Dip
  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 1/2 taza de semillas de girasol
  • 2 tazas de espinacas
  • 1/2 taza de hojas de albahaca
  • 1/3 taza de aceite de oliva
  • 1 diente de ajo
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 2 cucharadas de queso parmesano rallado
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 2 cucharadas de agua

Elaboración paso a paso

  1. Tostar las semillas de girasol en una sartén a fuego medio durante 3 minutos.
  2. Enfriar las semillas de girasol durante 2 minutos.
  3. Procesar las semillas de girasol, las espinacas, la albahaca y el ajo hasta triturar.
  4. Agregar el aceite de oliva y el jugo de limón y procesar hasta emulsionar.
  5. Incorporar el queso parmesano, la sal y la pimienta y procesar 10 segundos.
  6. Ajustar la textura agregando el agua de a 1 cucharada y procesar hasta obtener la consistencia deseada.
  7. Probar y rectificar la sal y el limón si hiciera falta.

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