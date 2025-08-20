Muy fácil: receta para hacer el mejor pesto rojo

Cómo hacer pesto rojo
Lea más: Salsa boloñesa: guía definitiva para preparar la receta clásica y auténtica
Pesto rojo
Ingredientes
- 300 gramos de tomates secados al sol
- 1 cucharadita de orégano fresco picado
- 1 cucharada de alcaparras
- 1 ají picante (chile)
- 1 ramita de perejil
- 1 mazo de albahacas frescas
- 50 piñones o nueces
- ½ taza de aceite de oliva
Elaboración paso a paso
- Hidratar los tomates secos en un agua en ebullición por 5 minutos. Escurrirlos y secarlos sobre un paño. También se pueden usar los que vienen ya sumergidos en aceite de oliva, en cuyo caso, obviar este paso.
- Mientras tanto, tostar los piñones o las nueces al horno o en la sartén.
- Debido a que el tomate seco no se deshace fácilmente, esta vez el pesto se prepara con un mixer o en la licuadora. Colocar los tomates picados en un bol junto con el orégano, perejil, el chile picado y sin semillas, las alcaparras, las hojas de albahaca y el aceite de oliva. Mixar hasta obtener una pasta.
- Agregar por último los piñones o nueces picadas y guardar en un frasco hermético en la heladera.