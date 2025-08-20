Gastronomía

Muy fácil: receta para hacer el mejor pesto rojo

Prepará una variante del pesto rosso o siciliano, que tradicionalmente se hace con tomates secos, pimientos, queso pecorino, sal y aceite de oliva. Esta salsa queda bien con pastas y como condimento para guisos y sopas.

26 de octubre de 2021 - 09:07
Pesto rojo.
Cómo hacer pesto rojo

Pesto rojo

Ingredientes

  • 300 gramos de tomates secados al sol
  • 1 cucharadita de orégano fresco picado
  • 1 cucharada de alcaparras
  • 1 ají picante (chile)
  • 1 ramita de perejil
  • 1 mazo de albahacas frescas
  • 50 piñones o nueces
  • ½ taza de aceite de oliva

Elaboración paso a paso

  1. Hidratar los tomates secos en un agua en ebullición por 5 minutos. Escurrirlos y secarlos sobre un paño. También se pueden usar los que vienen ya sumergidos en aceite de oliva, en cuyo caso, obviar este paso.
  2. Mientras tanto, tostar los piñones o las nueces al horno o en la sartén.
  3. Debido a que el tomate seco no se deshace fácilmente, esta vez el pesto se prepara con un mixer o en la licuadora. Colocar los tomates picados en un bol junto con el orégano, perejil, el chile picado y sin semillas, las alcaparras, las hojas de albahaca y el aceite de oliva. Mixar hasta obtener una pasta.
  4. Agregar por último los piñones o nueces picadas y guardar en un frasco hermético en la heladera.

