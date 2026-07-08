Fermentación ácida: ¿por qué el pan de masa madre dura más?

Qué es el pan de masa madre

El pan de masa madre se hace con un cultivo vivo de levaduras silvestres y bacterias lácticas alimentadas con harina y agua. En lugar de apoyarse solo en levadura industrial, la masa se fermenta durante más tiempo y produce dióxido de carbono (para el levado) y, sobre todo, ácidos orgánicos (para sabor y conservación).

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Por qué el pan de masa madre dura más

Hay dos “enemigos” del pan recién hecho: el moho y el endurecimiento de la miga. En la masa madre, las bacterias lácticas generan ácido láctico y ácido acético, que bajan el pH. Ese ambiente más ácido dificulta el crecimiento de hongos y alarga la vida útil sin necesidad de conservantes.

A la vez, la fermentación altera la estructura del pan: enzimas y ácidos influyen en el gluten y en los almidones. Esto afecta la retrogradación del almidón (el proceso por el que el pan se pone “viejo”, firme y seco). No la detiene por completo, pero puede ralentizarla y mejorar la retención de humedad, por eso la miga suele mantenerse agradable más tiempo.

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Beneficios de la masa madre

Además de durar más, el pan de masa madre suele ofrecer sabor más complejo por la mezcla de alcoholes, ácidos y compuestos aromáticos de la fermentación.

También puede mejorar la digestibilidad: el tiempo de fermentación ayuda a predigerir parte de los carbohidratos y proteínas, y reduce fitatos, lo que favorece la disponibilidad de minerales. En muchos casos permite fórmulas más simples, con menos aditivos.

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Tips para quienes hacen y/o consumen pan de masa madre