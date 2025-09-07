Día Mundial del Salami: del arte de conservar a disfrutar

El Día Mundial del Salami se celebra el 7 de septiembre. El salami o salame nace de una necesidad ancestral: preservar carne en climas templados mediante sal, aire y tiempo.

En diversos territorios europeos se consolidó como alimento de resguardo para estaciones frías y como signo de oficio chacinero.

Con la expansión de la ganadería y el comercio, su elaboración se diversificó, dando lugar a estilos con distintos granos, especias y proporciones de carne y grasa.

Hoy conviven versiones artesanales de pequeña escala con producciones industriales estandarizadas.

Lea más: Día Internacional del Pan: ¿por qué se celebra el 16 de octubre y cuál es su origen?

Cómo se hace: ciencia del curado

Materia prima: se emplea carne magra y grasa firme, con selección sanitaria rigurosa. La proporción de grasa suele rondar entre 20% y 30% para una mordida jugosa sin untuosidad excesiva.

Molido y mezclado: la granulometría define estilo y textura. La mezcla integra sal, especias (pimienta, ajo, a veces vino) y cultivos iniciadores.

Fermentación láctica: bacterias seleccionadas acidifican la masa, bajando el pH a rangos típicos de 4,8–5,3. Esto aporta seguridad microbiológica y notas ácidas sutiles.

Secado y maduración: en condiciones controladas de temperatura y humedad (habitualmente 10–15 °C y 75–85% HR), el embutido pierde agua de forma gradual. El objetivo es reducir la actividad de agua y consolidar estructura y sabor.

Flora superficial: mohos nobles como Penicillium nalgiovense forman una corteza protectora que modula la deshidratación y agrega matices aromáticos.

Enfundado y atado: tripas naturales o colágeno determinan el intercambio de humedad y la forma final.

Secretos del sabor y la textura

Grasa de calidad: la grasa dura, bien fría, evita “embarrar” la mezcla y mejora la definición del grano.

Oxidación controlada: el manejo del oxígeno es clave para mantener color y evitar rancidez. El agregado regulado de nitrito/nitrato, dentro de límites establecidos por normativa alimentaria, contribuye al color estable y a la seguridad frente a Clostridium botulinum.

Tiempo y paciencia: la maduración lenta permite reacciones enzimáticas que redondean el umami. Un secado demasiado rápido “caseifica” la periferia y deja el centro húmedo; demasiado lento aumenta riesgo de defectos.

Balance de especias: la pimienta negra molida gruesa, el ajo y notas vínicas o alcohólicas deben acompañar, no tapar, el perfil cárnico.

Molienda y amasado: una mezcla homogénea sin sobretrabajar mantiene el grano visible y una mordida elástica, no gomosa.

Lea más: Día Mundial del Pretzel: historia, secretos y por qué es mucho más que un pan salado

Seguridad y calidad: lo que conviene saber

Etiquetado: buscá información sobre fecha de elaboración, temperaturas de conservación y porcentajes de carne y grasa.

Conservación: piezas enteras pueden colgarse en ambientes frescos y ventilados; una vez cortadas, conviene refrigerar en envase que permita respirar la corteza, evitando condensación.

Corte y servicio: rebanadas finas realzan aromas; temperaturas demasiado frías aplacan el perfume y la sensación grasa.

Salud pública: la FAO y organismos de inocuidad alimentaria recomiendan observar buenas prácticas de elaboración, control de pH/aw y uso responsable de aditivos. Estudios en revistas especializadas de ciencia cárnica vinculan el perfil de fermentación y la flora protectora con menor riesgo de patógenos.

Estilos y variaciones

Existen salames de grano fino o grueso, ahumados o no, con notas picantes o herbales, y versiones que incorporan frutos secos o vinos locales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las indicaciones geográficas protegen métodos y materias primas tradicionales, mientras la industria propone formatos uniformes para sándwiches y picadas.

Lea más: Día Mundial de la Dieta Mediterránea: por qué se celebra y cuáles son sus beneficios

Cómo elegir y maridar

Buscá piezas con corteza limpia, sin olores punzantes a solvente o humedad rancia.

El interior debe mostrar color uniforme y brillo moderado de la grasa.

En maridajes, la acidez y el salado del salami combinan bien con bebidas de buena frescura y burbuja, quesos de pasta semidura y panes de fermentación natural.