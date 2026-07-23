Cardinal Romance lleva su programación al Asu Coffee Fest

El Asu Coffee Fest, considerado el encuentro cafetero más importante de Paraguay, sumará este sábado 25 y domingo 26 un componente adicional a su oferta: la presencia oficial de la emisora Cardinal Romance, que anunció una cobertura especial desde el propio predio del festival en Asunción.

Por un lado, tendrán un stand interactivo pensado para el contacto directo con los visitantes; por otro, una cobertura multiplataforma en vivo durante ambas jornadas, con una grilla especial que busca integrar música, contenidos y el pulso del evento en tiempo real.

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Programación en vivo: horarios, conductores y entrevistas

El despliegue central de Cardinal Romance será una transmisión especial el sábado, prevista de 09:00 a 20:00.

La emisora promete emitir “desde el corazón del evento” sus programas habituales, con la presencia de sus conductores y una agenda de entrevistas vinculadas al universo del café.

Según lo anunciado, los micrófonos se abrirán a baristas destacados, organizadores y referentes del sector, con el objetivo de ofrecer a la audiencia no solo entretenimiento, sino también voces autorizadas sobre tendencias, prácticas y protagonistas de la escena cafetera local.

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Habrá juegos, activaciones y propuestas diseñadas específicamente para el fin de semana. También se entregarán y sortearán tazas térmicas coleccionables y brandeadas de la emisora, ideales para recorrer el evento con café en mano.

Será en el Centro de Convenciones Universitaria (Ex-Casino Itá Enramada).