Día Internacional del Aguacate: tres dips diferentes para tus picadas

Cómo hacer pesto de aguacate
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Se puede usar para cualquier cosa, como cualquier otro pesto. Con pastas, untando el pan en unos sándwiches de verduras; como aderezo, para unas verduras a la plancha, sobre unas tostadas con ajo y tomate, o como sustituto de la mayonesa.
Pesto de aguacate
- Plato: Dip
Ingredientes
- 1 aguacate maduro
- ¼ taza de nueces picadas
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de albahaca picada
- ½ cucharadita de sal
- 1 pizca de pimienta blanca
Elaboración paso a paso
- Poner todos los ingredientes en el bol del procesador o en la jarra de la licuadora y, poco a poco, ir vertiendo agua hasta que quede la consistencia que desee.
- Salpimentar a gusto.
- Guardar en un frasco con tapa, bien cerrado. Opcional: poner encima un chorrito de aceite de oliva para evitar que se oxide la parte de arriba de esta salsa.