Gastronomía

Día Internacional del Aguacate: tres dips diferentes para tus picadas

Cada 31 de julio se celebra el Día Internacional del Aguacate, y aprovechamos para mostrarte tres dips que van a mejorar tus snacks este fin de semana: pesto de aguacate, mayonesa de aguacate y el clásico guacamole mexicano.

Por ABC Color
31 de julio de 2026 a la - 06:00
Aguacate.
Aguacate.Shutterstock

Cómo hacer pesto de aguacate

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Tostadas con huevo y pesto de aguacate.
Tostadas con huevo y pesto de aguacate.

Se puede usar para cualquier cosa, como cualquier otro pesto. Con pastas, untando el pan en unos sándwiches de verduras; como aderezo, para unas verduras a la plancha, sobre unas tostadas con ajo y tomate, o como sustituto de la mayonesa.

Pesto de aguacate

  • Plato: Dip

Ingredientes

  • 1 aguacate maduro
  • ¼ taza de nueces picadas
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de albahaca picada 
  • ½ cucharadita de sal
  • 1 pizca de pimienta blanca

Elaboración paso a paso

  1. Poner todos los ingredientes en el bol del procesador o en la jarra de la licuadora y, poco a poco, ir vertiendo agua hasta que quede la consistencia que desee.
  2. Salpimentar a gusto.
  3. Guardar en un frasco con tapa, bien cerrado. Opcional: poner encima un chorrito de aceite de oliva para evitar que se oxide la parte de arriba de esta salsa.

Cómo hacer mayonesa de aguacate

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Mayonesa de aguacate.
Mayonesa de aguacate.

Mayonesa de aguacate

  • Plato: Aderezo

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 1 aguacate
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • 200 centímetros cúbicos de aceite de girasol
  • Sal y pimienta negra recién molida
  • 2 ramitas de cilantro fresco

Elaboración paso a paso

  1. Poner en el vaso de la batidora los huevos. Accionar al máximo y comenzar a incorporar el aceite de girasol en forma de hilo continuo, así emulsionará ofreciendo una mayonesa espesa.
  2. Una vez lista la mayonesa, añadir el jugo de limón, el aguacate pelado y troceado, y las hojas de cilantro picadas. Volver a batir hasta obtener una mayonesa fina y bien emulsionada.
  3. Condimentar con sal y pimenta negra recién molida. Este es el momento de agregar otros ingredientes, por ejemplo, picantes como el wasabi o un ají bien picado, que además puede quedar muy vistoso, o refrescantes como hojas de menta o salvia fresca.
  4. Es muy importante tapar bien la mayonesa de aguacate (igual que cualquier otra) e introducirla en la heladera hasta el momento de consumo.

Cómo hacer guacamole

Guacamole.
Guacamole.

Guacamole mexicano

  • Plato: Dip
  • Receta: Mexicana
  • Para: Para 4 personas

Ingredientes

  • 2 aguacates
  • 40 gramos de cebolla
  • 80 gramos de tomate
  • 1 chile serrano
  • ½ limón (o lima)
  • Unas hojas de cilantro fresco
  • Sal

Elaboración paso a paso

  1. Pelar el tomate, quitar las semillas y picarlo.
  2. Picar en cubos bien pequeños la cebolla y el chile.
  3. Por último, pelar los aguacates y pisarlos con un tenedor para hacer un puré.Añadir un poco de jugo de limón, los restantes ingredientes y una pizca de sal. Mezclar todo bien y servir.