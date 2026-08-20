¿No sabés cómo marinar carnes? Te explicamos paso a paso

Qué es una marinada

Básicamente, una marinada o adobo es una mezcla de sal, aceite, un líquido ácido (vinagre o limón, pero también alcoholes fermentados), y hierbas y especias que se utiliza para cubrir la carne con el objetivo de ablandar su textura y mejorar su sabor.

Marinar es una de las técnicas de cocina más útiles para realzar el sabor de los alimentos y cambiar su textura.

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Originalmente se utilizaba para alargar la vida de los alimentos y ablandar piezas que de otra forma resultaban demasiado duras para ser cocinadas, como pueden ser las carnes de caza. Hoy en día, sin embargo, su utilidad es infinita, y todo buen chef tiene diferentes tipos de marinadas.

El componente ácido coagula las proteínas, cocinando parcialmente la carne por adelantado, lo que hace que se ablande.

Muchos de los productos químicos que componen los sabores de las hierbas y especias son solubles en grasa (no en agua), por lo que el aceite permite que se absorba la marinada, y su sabor se distribuya e inunde toda la pieza.

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La grasa también reduce parcialmente el sabor del ácido y la sal, suavizando su efecto, que de otra forma resultaría excesivo. La marinada se colecta después de la cocción y se sirve como salsa de la carne.

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Cómo hacer una marinada básica