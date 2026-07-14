Gastronomía

Fermentación láctica en la cocina: qué hay detrás del sabor “vivo”

La fermentación láctica, práctica culinaria ancestral, permite conservar alimentos y enriquecer sabores de manera natural. Desde el kimchi hasta el yogur, esta técnica transforma ingredientes simples en delicias vivas que evolucionan con el tiempo y despiertan el paladar.

Por ABC Color
14 de julio de 2026 a la - 11:30
Preparación de chucrut casero. El Sauerkraut es una col cruda finamente cortada que ha sido fermentada por varias bacterias de ácido láctico.
Preparación de chucrut casero. El Sauerkraut es una col cruda finamente cortada que ha sido fermentada por varias bacterias de ácido láctico.Shutterstock

La fermentación láctica es una de las técnicas culinarias más antiguas y, a la vez, una de las más actuales. Se basa en un proceso biológico sencillo: ciertas bacterias —principalmente lactobacilos— consumen los azúcares presentes en los alimentos y los transforman en ácido láctico. Ese ácido baja el pH, crea un entorno hostil para muchos microorganismos indeseados y, con ello, ayuda a conservar el alimento mientras desarrolla sabores complejos.

Bebida fermentante láctica.
Bebida fermentante láctica.

A diferencia del encurtido en vinagre, donde la acidez se añade desde fuera, en la fermentación láctica la acidez se genera “desde dentro”. El resultado suele ser un gusto agrio más redondo, con notas que recuerdan a yogur, fruta madura o pan, además de aromas y texturas que evolucionan con el tiempo. Por eso se habla de alimentos “vivos”: siguen cambiando durante días o semanas.

Lea más: Por qué los cítricos “cortan” la leche: la ciencia de la coagulación y sus usos en la cocina

¿Qué alimentos se pueden fermentar con ácido láctico?

En la cocina cotidiana aparece en preparaciones tan conocidas como el chucrut (col fermentada), el kimchi coreano, los pepinillos en salmuera, las aceitunas curadas, el yogur y algunos embutidos.

Chucrut casero. El Sauerkraut es una col cruda finamente cortada que ha sido fermentada por varias bacterias de ácido láctico.
Chucrut casero. El Sauerkraut es una col cruda finamente cortada que ha sido fermentada por varias bacterias de ácido láctico.

También se aplica a verduras de temporada —zanahoria, coliflor, rábano— y a salsas o condimentos, donde una fermentación controlada puede intensificar el umami y reducir el amargor.

Lea más: Para qué se usa la crema ácida en la cocina y cuáles son sus propiedades

¿Cómo se hace la fermentación láctica de forma segura?

El principio técnico es claro: materia prima limpia, sal en proporción adecuada (que favorece a las bacterias deseadas) y ausencia de oxígeno, normalmente lograda manteniendo el alimento sumergido en su propia salmuera.

El pan de masa madre es un pan fermentado naturalmente, elaborado con levadura silvestre y bacterias de ácido láctico, lo que le da un aroma distintivo y un sabor suavemente ácido.
El pan de masa madre es un pan fermentado naturalmente, elaborado con levadura silvestre y bacterias de ácido láctico, lo que le da un aroma distintivo y un sabor suavemente ácido.

La temperatura influye: a más calor, el proceso se acelera; a más frío, se vuelve más lento y estable.

Lea más: El arte del caldo de verduras: secretos para un sabor umami inolvidable en tu cocina

¿Cuáles son las señales de que una fermentación salió bien?

Aunque no es una esterilización, la fermentación láctica bien hecha es una forma segura de conservación. La clave está en la higiene, el uso correcto de sal y la observación: burbujeo, aroma ácido agradable y ausencia de mohos superficiales persistentes suelen indicar que el proceso va por buen camino.

Ayran, la tradicional bebida turca de leche fermentada elaborada con bacterias del ácido láctico (también conocida como kéfir en algunas variantes).
Ayran, la tradicional bebida turca de leche fermentada elaborada con bacterias del ácido láctico (también conocida como kéfir en algunas variantes).

En tiempos de cocina rápida, esta técnica recupera una virtud esencial: dejar que el tiempo trabaje a favor del sabor.