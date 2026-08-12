Qué cocinar con carne molida: 10 ideas fáciles para aprender ya mismo

Aquí van 10 preparaciones simples para empezar hoy, con técnicas básicas y resultados confiables.
1) Salsa boloñesa express
Dorá la carne con cebolla y ajo, agregá tomate triturado y hierbas secas. En 20 minutos tenés una salsa para pasta, lasaña o para congelar en porciones.
2) Tacos de carne
Salteá la carne con comino, pimentón y un toque de ají. Serví en tortillas con cebolla, cilantro y un chorrito de limón; sumá porotos o maíz si querés que rinda más.
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3) Albóndigas al horno
Mezclá carne, huevo, pan rallado y perejil; formá bolitas y horneá. Terminá en salsa de tomate o acompañá con puré: menos aceite, mismo confort.
4) Hamburguesas caseras
Carne, sal y pimienta alcanzan para una versión jugosa; evitá amasar de más. Cociná a fuego medio y armá con lo que tengas: queso, pepinillos o cebolla salteada.
5) Pastel de carne y papa
Rellená un sofrito de carne con aceitunas y huevo duro, cubrí con puré y gratiná. Es un clásico rendidor que mejora al día siguiente.
6) Chili rápido
Carne, porotos, tomate y especias (comino, orégano, ají) en una olla. Ideal para servir con arroz, nachos o una cucharada de crema.
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7) Arroz a la sartén con carne
Salteá verduras, sumá carne y luego arroz cocido; terminá con salsa de soja o tomate. Una sola sartén, cero complicaciones.
8) Empanadas de carne
Prepará un pino sencillo con cebolla, condimentos y un toque de azúcar o pasas si te gusta el contraste. Se hornean bien y también se pueden congelar antes de cocinar.
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9) Zapallitos o locotes rellenos
Mezclá carne con arroz, quinoa o pan remojado para dar volumen. Rellená, cubrí con salsa y horneá hasta que el vegetal esté tierno.
10) Salteado tipo “stir-fry”
Cociná la carne bien dorada y luego agregá brócoli, zanahoria u otras verduras. Sazoná con jengibre, ajo y salsa de soja: rápido, ligero y adaptable.
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Como regla básica, cociná la carne molida hasta que no queden partes rosadas y refrigerá las sobras pronto. Con estas ideas, un solo paquete puede convertirse en una semana de platos distintos.