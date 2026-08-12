Gastronomía

Qué cocinar con carne molida: 10 ideas fáciles para aprender ya mismo

La carne molida es uno de esos ingredientes “comodín” que resuelve almuerzos y cenas con poco esfuerzo. Se cocina rápido, admite especias y salsas de casi cualquier cocina y, si se compra en cantidad, permite planificar varias comidas en la semana.

Por ABC Color
12 de agosto de 2026 a la - 06:00
Fideos con carne molida picante.
Fideos con carne molida picante.szakalikus

Aquí van 10 preparaciones simples para empezar hoy, con técnicas básicas y resultados confiables.

1) Salsa boloñesa express

Salsa boloñesa.
Salsa boloñesa.

Dorá la carne con cebolla y ajo, agregá tomate triturado y hierbas secas. En 20 minutos tenés una salsa para pasta, lasaña o para congelar en porciones.

2) Tacos de carne

Tacos de carne molida.
Tacos de carne molida.

Salteá la carne con comino, pimentón y un toque de ají. Serví en tortillas con cebolla, cilantro y un chorrito de limón; sumá porotos o maíz si querés que rinda más.

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3) Albóndigas al horno

Albóndigas sobre fideos.
Albóndigas sobre fideos.

Mezclá carne, huevo, pan rallado y perejil; formá bolitas y horneá. Terminá en salsa de tomate o acompañá con puré: menos aceite, mismo confort.

4) Hamburguesas caseras

Hamburguesas.
Hamburguesas.

Carne, sal y pimienta alcanzan para una versión jugosa; evitá amasar de más. Cociná a fuego medio y armá con lo que tengas: queso, pepinillos o cebolla salteada.

5) Pastel de carne y papa

Pastel de carne.
Pastel de carne.

Rellená un sofrito de carne con aceitunas y huevo duro, cubrí con puré y gratiná. Es un clásico rendidor que mejora al día siguiente.

6) Chili rápido

Chili con carne y nachos.
Chili con carne y nachos.

Carne, porotos, tomate y especias (comino, orégano, ají) en una olla. Ideal para servir con arroz, nachos o una cucharada de crema.

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7) Arroz a la sartén con carne

Arroz con carne molida.
Arroz con carne molida.

Salteá verduras, sumá carne y luego arroz cocido; terminá con salsa de soja o tomate. Una sola sartén, cero complicaciones.

8) Empanadas de carne

Empanadas de carne.
Empanadas de carne.

Prepará un pino sencillo con cebolla, condimentos y un toque de azúcar o pasas si te gusta el contraste. Se hornean bien y también se pueden congelar antes de cocinar.

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9) Zapallitos o locotes rellenos

Zapallitos rellenos con arroz, carne y vegetales.
Zapallitos rellenos con arroz, carne y vegetales.

Mezclá carne con arroz, quinoa o pan remojado para dar volumen. Rellená, cubrí con salsa y horneá hasta que el vegetal esté tierno.

10) Salteado tipo “stir-fry”

Salteado de carne molida, tipo stir-fry.
Salteado de carne molida, tipo stir-fry.

Cociná la carne bien dorada y luego agregá brócoli, zanahoria u otras verduras. Sazoná con jengibre, ajo y salsa de soja: rápido, ligero y adaptable.

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Como regla básica, cociná la carne molida hasta que no queden partes rosadas y refrigerá las sobras pronto. Con estas ideas, un solo paquete puede convertirse en una semana de platos distintos.