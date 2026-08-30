Cómo hacer fideos de zucchini con camarones y almendras: receta fácil

Los camarones tienen niveles bajos de colesterol y son bajos en calorías, así como en grasas. Las grasas de los camarones son poliinsaturadas; además, aporta ácidos grasos omega 3, calcio y fósforo. Por ser rico en minerales antioxidantes, como el selenio, el camarón es muy útil para prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, alteraciones en la función cognitiva, retrasar el envejecimiento y combatir la depresión. También es el alimento ideal para las personas que llevan un régimen alimenticio para bajar de peso, debido a su bajo contenido en grasas.