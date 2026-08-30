Cómo hacer fideos de zucchini con camarones y almendras: receta fácil

Cómo hacer fideos de zucchini
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Los camarones tienen niveles bajos de colesterol y son bajos en calorías, así como en grasas. Las grasas de los camarones son poliinsaturadas; además, aporta ácidos grasos omega 3, calcio y fósforo. Por ser rico en minerales antioxidantes, como el selenio, el camarón es muy útil para prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, alteraciones en la función cognitiva, retrasar el envejecimiento y combatir la depresión. También es el alimento ideal para las personas que llevan un régimen alimenticio para bajar de peso, debido a su bajo contenido en grasas.
Fideos de zucchini con camarones y almendras
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 2 zucchini
- 1 diente de ajo
- 1 cebolla
- 1 locote
- 150 gramos de camarones
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 2 cucharadas. de almendras peladas y fileteadas
Elaboración paso a paso
- Pasar los zucchini por la máquina que realiza las cintas tipo fideos. Puede realizarlos, incluso, sin pelar.
- Colocar los fideos de zucchini en abundante agua hirviendo y cocinar por 5 a 8 minutos.
- Para la salsa, colocar en una sartén el aceite y dorar los camarones. Retirarlos y reservar.
- Luego agregar en la misma sartén el diente de ajo picado, la cebolla picada en cubos y el locote en tiras. Rehogar.
- Incorporar los camarones y las almendras, y cocinar unos minutos más.
- Escurrir los fideos y servirlos con la salsa.