Gastronomía

Zapallitos rellenos con arroz, carne y vegetales: la receta fácil de hoy

Los zapallitos rellenos son una deliciosa opción saludable para cualquier comida. Hoy descubrirás los pasos sencillos e ingredientes clave para preparar esta receta en pocos minutos, ideal para cualquier ocasión.

Por ABC Color
06 de agosto de 2026 a la - 06:00
Zapallitos rellenos con arroz, carne y vegetales.
Zapallitos rellenos con arroz, carne y vegetales.Esin Deniz

Cómo hacer zapallitos rellenos

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Zapallito relleno

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 4 zapallitos redondos
  • 250 gramos de carne picada
  • 1 taza de arroz cocido
  • 1 cebolla picada
  • 1 locote rojo picado
  • 1 diente de ajo picado
  • 2 cucharadas de aceite de girasol
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra molida
  • 4 cucharadas de queso rallado

Elaboración paso a paso

  1. Lavar los zapallitos y cortarles la parte superior.
  2. Hervir los zapallitos en una olla con agua y sal durante 15 minutos.
  3. Retirar, dejar enfriar y vaciar la pulpa con una cuchara reservando la pulpa.
  4. Picar la pulpa retirada y reservar.
  5. Calentar el aceite en una sartén y sofreír la cebolla, el locote y el ajo hasta dorar.
  6. Agregar la carne picada y cocinar hasta que cambie de color.
  7. Incorporar la pulpa picada de los zapallitos y cocinar durante 5 minutos más.
  8. Añadir el arroz cocido, la sal y la pimienta, mezclando bien todos los ingredientes.
  9. Rellenar cada zapallito con la preparación anterior.
  10. Espolvorear el queso rallado por encima de cada zapallito relleno.
  11. Hornear a 180°C durante 20 minutos hasta gratinar el queso.

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