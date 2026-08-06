Zapallitos rellenos con arroz, carne y vegetales: la receta fácil de hoy

Cómo hacer zapallitos rellenos
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Zapallito relleno
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 4 zapallitos redondos
- 250 gramos de carne picada
- 1 taza de arroz cocido
- 1 cebolla picada
- 1 locote rojo picado
- 1 diente de ajo picado
- 2 cucharadas de aceite de girasol
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra molida
- 4 cucharadas de queso rallado
Elaboración paso a paso
- Lavar los zapallitos y cortarles la parte superior.
- Hervir los zapallitos en una olla con agua y sal durante 15 minutos.
- Retirar, dejar enfriar y vaciar la pulpa con una cuchara reservando la pulpa.
- Picar la pulpa retirada y reservar.
- Calentar el aceite en una sartén y sofreír la cebolla, el locote y el ajo hasta dorar.
- Agregar la carne picada y cocinar hasta que cambie de color.
- Incorporar la pulpa picada de los zapallitos y cocinar durante 5 minutos más.
- Añadir el arroz cocido, la sal y la pimienta, mezclando bien todos los ingredientes.
- Rellenar cada zapallito con la preparación anterior.
- Espolvorear el queso rallado por encima de cada zapallito relleno.
- Hornear a 180°C durante 20 minutos hasta gratinar el queso.
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