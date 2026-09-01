Cómo hacer cookies con chips de chocolate fáciles y sabrosas

Cómo hacer cookies con chips de chocolate
En días de mucho calor, colocar los chips de chocolate en la heladera antes de integrar a la masa.
Cookies con chips de chocolate
- Plato: Postre
Ingredientes
- 300 gramos de manteca
- 600 gramos de azúcar
- 4 yemas de huevo
- 1 huevo
- 2 cucharadas de vainilla
- 1 kilogramo de harina 0000
- 2 cucharadas de polvo de hornear
- 400 gramos de chips de chocolate
Elaboración paso a paso
- Cernir la harina junto con el polvo de hornear y formar una corona.
- En un bol, colocar la manteca, el azúcar, las yemas, el huevo y la esencia de vainilla, y batir hasta que se integren bien los ingredientes.
- Colocar el batido anterior en el centro de la corona e ir mezclando hasta lograr una masa homogénea y compacta.
- Agregar los chips de chocolate y mezclar bien sin amasar para que se dispersen en la masa.
- Llevar la masa a la heladera tapada con papel film plástico por unos 15 minutos, para que se vuelva a enfriar la manteca y la pueda trabajar mejor.
- Con un palo de amasar estirar la masa, cortar con cortante o formar las galletitas de la forma deseada.
- Llevar al horno precalentado a fuego medio (180 º C) hasta que se cocinen (depende del grosor de la galletita).
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