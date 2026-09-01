Gastronomía

Cómo hacer cookies con chips de chocolate fáciles y sabrosas

Receta de galletitas o cookies de chips de chocolate, un acompañamiento perfecto para el café o el chocolate de la merienda.

Por ABC Color
31 de julio de 2024 a la - 16:46
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Cookies con chips de chocolate
Cookies con chips de chocolateShutterstock

Cómo hacer cookies con chips de chocolate

En días de mucho calor, colocar los chips de chocolate en la heladera antes de integrar a la masa.

Cookies con chips de chocolate

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 300 gramos de manteca
  • 600 gramos  de azúcar
  • 4 yemas de huevo
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de vainilla
  • 1 kilogramo de harina 0000
  • 2 cucharadas de polvo de hornear
  • 400 gramos de chips de chocolate

Elaboración paso a paso

  1. Cernir la harina junto con el polvo de hornear y formar una corona.
  2. En un bol, colocar la manteca, el azúcar, las yemas, el huevo y la esencia de vainilla, y batir hasta que se integren bien los ingredientes.
  3. Colocar el batido anterior en el centro de la corona e ir mezclando hasta lograr una masa homogénea y compacta.
  4. Agregar los chips de chocolate y mezclar bien sin amasar para que se dispersen en la masa.
  5. Llevar la masa a la heladera tapada con papel film plástico por unos 15 minutos, para que se vuelva a enfriar la manteca y la pueda trabajar mejor.
  6. Con un palo de amasar estirar la masa, cortar con cortante o formar las galletitas de la forma deseada.
  7. Llevar al horno precalentado a fuego medio (180 º C) hasta que se cocinen (depende del grosor de la galletita).

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