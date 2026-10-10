Gastronomía

Sabrosa vinagreta de mostaza y limón: cómo prepararla en casa

Esta vinagreta tiene un sabor muy potente y versátil, ideal para combinar con apio, champiñones crudos, bastones de zanahorias, espárragos verdes, así como con todo tipo de pescados y mariscos, aderezar una ensalada de pollo o un cóctel de camarones, e incluso para cubrir una tostada y servir con un poquito de caviar.

Por ABC Color
11 de septiembre de 2021 a la - 10:32
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Vinagreta de mostaza y limón.
Vinagreta de mostaza y limón.Shutterstock

Cómo hacer una vinagreta de mostaza y limón

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Vinagreta de mostaza y limón

  • Plato: Aderezo

Ingredientes

  • 50 gramos de mostaza de Dijón
  • 30 centímetros cúbicos de jugo de limón
  • 10 centímetros cúbicos de vinagre blanco
  • 25 centímetros cúbicos de agua
  • 70 centímetros cúbicos de aceite de girasol

Elaboración paso a paso

  1. Poner en un recipiente alto (puede ser el vaso de la batidora) la mostaza, el jugo de limón, el vinagre y el agua. Mezclar bien con la batidora.
  2. Sin dejar de batir, añadir el aceite en forma de hilo hasta que emulsione.
  3. Colocar en una salsera para que los comensales se sirvan a su gusto, o guardar en un frasco con tapa hermética y reservarla en la heladera hasta por tres días.

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