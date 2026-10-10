Sabrosa vinagreta de mostaza y limón: cómo prepararla en casa

Esta vinagreta tiene un sabor muy potente y versátil, ideal para combinar con apio, champiñones crudos, bastones de zanahorias, espárragos verdes, así como con todo tipo de pescados y mariscos, aderezar una ensalada de pollo o un cóctel de camarones, e incluso para cubrir una tostada y servir con un poquito de caviar.