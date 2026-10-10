Sabrosa vinagreta de mostaza y limón: cómo prepararla en casa

Cómo hacer una vinagreta de mostaza y limón
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Vinagreta de mostaza y limón
- Plato: Aderezo
Ingredientes
- 50 gramos de mostaza de Dijón
- 30 centímetros cúbicos de jugo de limón
- 10 centímetros cúbicos de vinagre blanco
- 25 centímetros cúbicos de agua
- 70 centímetros cúbicos de aceite de girasol
Elaboración paso a paso
- Poner en un recipiente alto (puede ser el vaso de la batidora) la mostaza, el jugo de limón, el vinagre y el agua. Mezclar bien con la batidora.
- Sin dejar de batir, añadir el aceite en forma de hilo hasta que emulsione.
- Colocar en una salsera para que los comensales se sirvan a su gusto, o guardar en un frasco con tapa hermética y reservarla en la heladera hasta por tres días.
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