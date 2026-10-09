Gastronomía

4 salsas para carnes: de champiñones, de mostaza, de pimienta y de vino

Hoy te mostramos cuatro opciones de salsas para acompañar las carnes del fin de semana. Ya sea que hagas tus carnes al horno o la parrilla, estas salsas te van a encantar.

Por ABC Color
09 de octubre de 2026 a la - 13:00
Carne con salsa caramelizada.
Carne con salsa caramelizada.Shutterstock

Cómo hacer una salsa de champiñones

Lomo con champiñones.
Lomo con champiñones.

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Salsa de champiñones

Ingredientes

  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cebolla pequeña
  • 2 dientes de ajo
  • 2 tazas de champiñones
  • 1 taza de crema de leche
  • 1/2 taza de caldo de carne
  • 1 cucharadita de sal
  • 1/2 cucharadita de pimienta negra
  • 1 cucharada de perejil fresco

Elaboración paso a paso

  1. Limpiar y cortar los champiñones en láminas.
  2. Picar finamente la cebolla, los dientes de ajo y el perejil.
  3. Calentar la manteca y el aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
  4. Sofreír la cebolla durante 3 minutos, hasta que esté transparente.
  5. Incorporar el ajo y cocinar durante 1 minuto.
  6. Añadir los champiñones y cocinar durante 6 minutos, hasta que hayan soltado y reducido sus jugos.
  7. Verter el caldo de carne y cocinar durante 2 minutos.
  8. Agregar la crema de leche, la sal y la pimienta negra.
  9. Cocinar la salsa durante 5 minutos a fuego bajo, hasta que espese ligeramente.
  10. Incorporar el perejil y servir la salsa caliente junto a las carnes.

Cómo hacer una salsa de mostaza

Pollo a la mostaza.
Pollo con salsa de mostaza.

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Salsa de mostaza

Ingredientes

  • 4 cucharadas de mostaza dijon
  • 2 cucharadas de crema de leche
  • 1 cucharada de miel
  • 1 cucharada de vinagre de manzana
  • 1 cucharadita de aceite de oliva
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar la mostaza dijon, la crema de leche, la miel y el vinagre de manzana en un recipiente.
  2. Incorporar el aceite de oliva y remover hasta obtener una salsa homogénea.
  3. Condimentar con la sal y la pimienta negra.
  4. Servir la salsa junto a carnes asadas, a la plancha o al horno.

Cómo hacer una salsa de pimienta

Filete con salsa de pimienta.
Filete con salsa de pimienta.

Salsa de pimienta

Ingredientes

  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 cucharada de pimienta negra en grano
  • 1 cebolla
  • 1/2 taza de caldo de carne
  • 1/2 taza de crema de leche
  • 1 cucharada de brandy
  • 1 pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. Triturar ligeramente la pimienta negra en grano con un mortero o el fondo de un vaso.
  2. Picar finamente la cebolla.
  3. Derretir la manteca en una sartén a fuego medio.
  4. Sofreír la cebolla durante 2 minutos, hasta que esté transparente.
  5. Incorporar la pimienta triturada y cocinar durante 1 minuto.
  6. Añadir el brandy y cocinar durante 1 minuto para evaporar el alcohol.
  7. Verter el caldo de carne y reducir durante 3 minutos.
  8. Agregar la crema de leche y cocinar a fuego bajo durante 4 minutos, hasta obtener una salsa ligeramente espesa.
  9. Ajustar la sal y servir caliente junto a carnes.

Cómo hacer una salsa de vino

Chuletas de cerdo en salsa de vino tinto.
Chuletas de cerdo en salsa de vino tinto.

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Salsa de vino

Ingredientes

  • 1 taza de vino tinto
  • 1 taza de caldo de carne
  • 1 cebolla pequeña
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 cucharada de harina de trigo
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 1 cucharadita de tomillo seco

Elaboración paso a paso

  1. Picar la cebolla y los dientes de ajo finamente.
  2. Derretir 1 cucharada de manteca en una sartén a fuego medio.
  3. Sofreír la cebolla y el ajo durante 3 minutos, hasta que estén tiernos.
  4. Añadir la harina y cocinar durante 1 minuto, removiendo constantemente.
  5. Incorporar el vino tinto poco a poco y mezclar hasta eliminar los grumos.
  6. Agregar el caldo de carne, el azúcar y el tomillo seco.
  7. Cocinar la salsa a fuego medio durante 10 minutos, hasta que reduzca y espese.
  8. Sazonar con sal y pimienta negra.
  9. Añadir la cucharada de manteca restante y remover hasta integrarla.
  10. Servir la salsa caliente sobre carnes asadas, selladas o al horno.