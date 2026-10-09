4 salsas para carnes: de champiñones, de mostaza, de pimienta y de vino

Cómo hacer una salsa de champiñones
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Salsa de champiñones
Ingredientes
- 2 cucharadas de manteca
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cebolla pequeña
- 2 dientes de ajo
- 2 tazas de champiñones
- 1 taza de crema de leche
- 1/2 taza de caldo de carne
- 1 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de pimienta negra
- 1 cucharada de perejil fresco
Elaboración paso a paso
- Limpiar y cortar los champiñones en láminas.
- Picar finamente la cebolla, los dientes de ajo y el perejil.
- Calentar la manteca y el aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
- Sofreír la cebolla durante 3 minutos, hasta que esté transparente.
- Incorporar el ajo y cocinar durante 1 minuto.
- Añadir los champiñones y cocinar durante 6 minutos, hasta que hayan soltado y reducido sus jugos.
- Verter el caldo de carne y cocinar durante 2 minutos.
- Agregar la crema de leche, la sal y la pimienta negra.
- Cocinar la salsa durante 5 minutos a fuego bajo, hasta que espese ligeramente.
- Incorporar el perejil y servir la salsa caliente junto a las carnes.
Cómo hacer una salsa de mostaza
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Salsa de mostaza
Ingredientes
- 4 cucharadas de mostaza dijon
- 2 cucharadas de crema de leche
- 1 cucharada de miel
- 1 cucharada de vinagre de manzana
- 1 cucharadita de aceite de oliva
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Mezclar la mostaza dijon, la crema de leche, la miel y el vinagre de manzana en un recipiente.
- Incorporar el aceite de oliva y remover hasta obtener una salsa homogénea.
- Condimentar con la sal y la pimienta negra.
- Servir la salsa junto a carnes asadas, a la plancha o al horno.
Cómo hacer una salsa de pimienta
Salsa de pimienta
Ingredientes
- 2 cucharadas de manteca
- 1 cucharada de pimienta negra en grano
- 1 cebolla
- 1/2 taza de caldo de carne
- 1/2 taza de crema de leche
- 1 cucharada de brandy
- 1 pizca de sal
Elaboración paso a paso
- Triturar ligeramente la pimienta negra en grano con un mortero o el fondo de un vaso.
- Picar finamente la cebolla.
- Derretir la manteca en una sartén a fuego medio.
- Sofreír la cebolla durante 2 minutos, hasta que esté transparente.
- Incorporar la pimienta triturada y cocinar durante 1 minuto.
- Añadir el brandy y cocinar durante 1 minuto para evaporar el alcohol.
- Verter el caldo de carne y reducir durante 3 minutos.
- Agregar la crema de leche y cocinar a fuego bajo durante 4 minutos, hasta obtener una salsa ligeramente espesa.
- Ajustar la sal y servir caliente junto a carnes.
Cómo hacer una salsa de vino
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Salsa de vino
Ingredientes
- 1 taza de vino tinto
- 1 taza de caldo de carne
- 1 cebolla pequeña
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de manteca
- 1 cucharada de harina de trigo
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 1 cucharadita de tomillo seco
Elaboración paso a paso
- Picar la cebolla y los dientes de ajo finamente.
- Derretir 1 cucharada de manteca en una sartén a fuego medio.
- Sofreír la cebolla y el ajo durante 3 minutos, hasta que estén tiernos.
- Añadir la harina y cocinar durante 1 minuto, removiendo constantemente.
- Incorporar el vino tinto poco a poco y mezclar hasta eliminar los grumos.
- Agregar el caldo de carne, el azúcar y el tomillo seco.
- Cocinar la salsa a fuego medio durante 10 minutos, hasta que reduzca y espese.
- Sazonar con sal y pimienta negra.
- Añadir la cucharada de manteca restante y remover hasta integrarla.
- Servir la salsa caliente sobre carnes asadas, selladas o al horno.