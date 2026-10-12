Cómo hacer manteca de hierbas casera para realzar tus comidas

Cómo hacer una manteca de hierbas
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Manteca de hierbas
Ingredientes
- 1 taza de manteca a temperatura ambiente
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- 1 cucharada de ciboulette picada
- 1 cucharadita de ajo picado
- 1 cucharadita de jugo de limón
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra molida
Elaboración paso a paso
- Colocar la manteca en un bol.
- Agregar el perejil, el ciboulette, el ajo, el jugo de limón, la sal y la pimienta.
- Mezclar los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea.
- Transferir la manteca sobre un trozo de papel film.
- Formar un cilindro compacto y envolverlo con el papel film.
- Refrigerar durante 1 hora o hasta que esté firme.
- Cortar en rodajas y servir sobre carnes, vegetales, panes o pastas.