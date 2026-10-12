Gastronomía

Cómo hacer manteca de hierbas casera para realzar tus comidas

La manteca de hierbas transforma ingredientes sencillos en un acompañamiento aromático y versátil. Podés prepararla en pocos minutos y añadir un toque de sabor a panes, verduras, carnes y pescados.

Por ABC Color
12 de octubre de 2026 a la - 06:00
Manteca de hierbas.
Manteca de hierbas.Shutterstock

Cómo hacer una manteca de hierbas

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Manteca de hierbas

Ingredientes

  • 1 taza de manteca a temperatura ambiente
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • 1 cucharada de ciboulette picada
  • 1 cucharadita de ajo picado
  • 1 cucharadita de jugo de limón
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra molida

Elaboración paso a paso

  1. Colocar la manteca en un bol.
  2. Agregar el perejil, el ciboulette, el ajo, el jugo de limón, la sal y la pimienta.
  3. Mezclar los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea.
  4. Transferir la manteca sobre un trozo de papel film.
  5. Formar un cilindro compacto y envolverlo con el papel film.
  6. Refrigerar durante 1 hora o hasta que esté firme.
  7. Cortar en rodajas y servir sobre carnes, vegetales, panes o pastas.