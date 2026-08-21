Cómo hacer “hamburguesas” de papa, cebolla y queso muy sabrosas

Cómo hacer “hamburguesas” de papa
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“Hamburguesas” de papa
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 2 papas
- 1 cebollas
- 1 taza de queso rallado
- 1 huevo
- 4 cucharadas de pan rallado
- 1 cucharadita de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 2 cucharadas de perejil picado
- 3 cucharadas de aceite
Elaboración paso a paso
- Hervir las papas hasta que estén tiernas.
- Escurrir las papas y aplastar hasta obtener un puré sin grumos.
- Rallar la cebolla y escurrir el exceso de líquido.
- Mezclar el puré con la cebolla, el queso rallado, el huevo, el pan rallado, la sal, la pimienta, el pimentón y el perejil.
- Formar 6 hamburguesas con las manos ligeramente humedecidas.
- Calentar el aceite en una sartén a fuego medio.
- Dorar las hamburguesas 3-4 minutos por lado hasta que queden bien crocantes y el queso se funda.
- Retirar y reposar 2 minutos antes de servir.
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