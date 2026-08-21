Gastronomía

Cómo hacer “hamburguesas” de papa, cebolla y queso muy sabrosas

Con ingredientes simples y técnicas fáciles, transformarás una comida cotidiana en un platillo sorprendente. Las “hamburguesas” de papas son perfectas para cualquier ocasión, y su preparación es más sencilla de lo que imaginás.

Por ABC Color
21 de agosto de 2026 a la - 06:00
“Hamburguesas” de papa, cebolla y queso muy sabrosas.
“Hamburguesas” de papa, cebolla y queso muy sabrosas.Shutterstock

Cómo hacer “hamburguesas” de papa

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“Hamburguesas” de papa

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 2 papas
  • 1 cebollas
  • 1 taza de queso rallado
  • 1 huevo
  • 4 cucharadas de pan rallado
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 2 cucharadas de perejil picado
  • 3 cucharadas de aceite

Elaboración paso a paso

  1. Hervir las papas hasta que estén tiernas.
  2. Escurrir las papas y aplastar hasta obtener un puré sin grumos.
  3. Rallar la cebolla y escurrir el exceso de líquido.
  4. Mezclar el puré con la cebolla, el queso rallado, el huevo, el pan rallado, la sal, la pimienta, el pimentón y el perejil.
  5. Formar 6 hamburguesas con las manos ligeramente humedecidas.
  6. Calentar el aceite en una sartén a fuego medio.
  7. Dorar las hamburguesas 3-4 minutos por lado hasta que queden bien crocantes y el queso se funda.
  8. Retirar y reposar 2 minutos antes de servir.

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