Cómo hacer un pan de ave
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Pan de ave
- Plato: Entrada
- Para: para 8 personas
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo
- 1 taza de mayonesa
- 1 lata de arvejas
- ¾ taza de locotes rojos picados
- 1 kilogramo de papas
- 2 zanahorias
- ½ manzana roja
- ¾ taza de apio picado
- 2 cucharadas de perejil picado
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Hervir las pechugas con algunas verduras.
- Hervir las papas y las zanahorias cortadas en cuadritos. Dejar enfriar y reservar.
- Cortar en cuadritos pequeños la manzana roja con su cáscara. Reservar.
- Una vez fría la carne, desmenuzarla lo más pequeña posible y mezclar con los locotes, el perejil, el apio, la mitad de la mayonesa, 2 cucharadas de papas, 2 cucharadas de arvejas y 2cucharadas de zanahorias. Condimentar con sal y pimienta.
- Introducir en un molde alargado y dejarlo unas horas en la heladera.
- Luego desmoldarlo en una fuente y cubrir con mayonesa.
- Con las papas, zanahorias y arvejas restantes preparar una ensalada rusa y rodear con esto el pan de ave. Terminar de decorar a gusto.
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