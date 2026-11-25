Cómo hacer pollo relleno con verduras para Navidad
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Pollo relleno
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 1 pollo grande
- 1 pancito duro
- 1 taza de leche
- 1 planta de apio
- 100 gramos de jamón crudo
- 3 dientes de ajo machacados
- 700 centímetros cúbicos de sidra (o vino dulce, o cerveza)
- 50 gramos de manteca
- 1 locote rojo
- 1 locote verde
- 1 cebolla
- 50 gramos de uvas pasas rubias
- 1 manojo de perejil picado
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Picar en brunoise los pimientos, la cebolla y el apio (sin las hojas). Picar el perejil, machacar los ajos y cortar en cubos el jamón crudo.
- Remojar el pan duro en leche sin la corteza. Aparte, remojar las uvas pasas en un poco de la sidra o, simplemente, agua o té.
- En un bol, colocar el apio picadito, el jamón crudo, los dientes de ajo machacados, los pimientos y la cebolla picaditos, y las uvas pasas remojadas y escurridas.
- Unir con el pan escurrido, 2 cucharadas de perejil picado y un poco de aceite de oliva. Salpimentar a gusto y formar una pasta.
- Con esta pasta, rellenar la cavidad del ave. Cerrar con hilo de bridar, cosiendo a través de la carne y la piel. O con palillos de escarbadientes o brochetas.
- Frotar bien todo el pollo con la manteca y colocar en una asadera. Bañar con un poco de la sidra restante (o la bebida elegida).
- Llevar a horno precalentado a 180 ºC, calculando una hora por cada kilo de peso y bañando con la bebida de tanto en tanto.
- Retirar del horno y dejar descansar 5 o 10 min antes de cortar las presas.
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