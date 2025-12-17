Gastronomía

Prepará pernil de cerdo para Nochebuena: receta fácil

Prepará esta receta de pierna de cerdo y sorprendé a su familia en la cena navideña. Podrás preparar el cerdo con antelación y te asegurarás de contar con un plato fuerte en tu menú de fiesta.

Por ABC Color
17 de diciembre de 2025 - 12:02
Pernil de cerdo.
Pernil de cerdo.Shutterstock

Cómo hacer un pernil de cerdo

* Para que la pierna de cerdo tenga una forma más redondeada y pareja, bridarla con hilo o red de cocina, antes de ponerla a marinar.

Pernil de cerdo

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 1 pierna de cerdo de 2 a 3 kilogramos
  • 350 centímetros cúbicos de leche
  • 1 jeringa para inyectar
  • 1 cabeza de ajo
  • 1 cebolla
  • 1 taza de jugo de limón
  • 1 ramita de tomillo
  • 3 hojas de salvia (opcional)
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Licuar o mixar el jugo de limón con el ajo pelado, la cebolla y la ramita de tomillo fresco.
  2. Rociar la pierna con este jugo y dejar macerar por 8 horas en la heladera. Durante este tiempo, ir inyectándo la leche y dar la vuelta al cerdo para que se marine mejor.
  3. Llevar al horno bien caliente por 20 minutos y luego bajar la temperatura a 180 grados. Dejar cocinar hasta que esté a punto rociándolo con la salsa que despide durante el proceso. (El tiempo de cocción se calcula en ½ h por kilo).
  4. Al final de la cocción, rocíe con agua fría; esto le dará un mejor color. 

