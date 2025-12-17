Prepará pernil de cerdo para Nochebuena: receta fácil

Cómo hacer un pernil de cerdo
* Para que la pierna de cerdo tenga una forma más redondeada y pareja, bridarla con hilo o red de cocina, antes de ponerla a marinar.
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 1 pierna de cerdo de 2 a 3 kilogramos
- 350 centímetros cúbicos de leche
- 1 jeringa para inyectar
- 1 cabeza de ajo
- 1 cebolla
- 1 taza de jugo de limón
- 1 ramita de tomillo
- 3 hojas de salvia (opcional)
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Licuar o mixar el jugo de limón con el ajo pelado, la cebolla y la ramita de tomillo fresco.
- Rociar la pierna con este jugo y dejar macerar por 8 horas en la heladera. Durante este tiempo, ir inyectándo la leche y dar la vuelta al cerdo para que se marine mejor.
- Llevar al horno bien caliente por 20 minutos y luego bajar la temperatura a 180 grados. Dejar cocinar hasta que esté a punto rociándolo con la salsa que despide durante el proceso. (El tiempo de cocción se calcula en ½ h por kilo).
- Al final de la cocción, rocíe con agua fría; esto le dará un mejor color.