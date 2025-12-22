Galantina de pollo: plato frío para Nochebuena

Cómo hacer una galantina de pollo
Lea más: El arte de preparar clericó: sabores y secretos de una bebida icónica
Galantina de pollo
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 gran pollo
- 1 suprema de pollo sin piel
- 3 locotes (verde, rojo, amarillo)
- 2 mazos de espinacas
- 1 cucharada de gelatina sin sabor
- 200 gramos de jamón de pollo
- 100 gramos de aceitunas verdes
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 cucharadita de condimento para aves
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Deshuesar el pollo. Abrir la carne de manera que quede rectangular y de un espesor parejo. Salpimentar a gusto.
- Procesar la suprema, mezclar con la gelatina y condimentar a gusto.
- Untar la carne de pollo con un poco de la mezcla anterior sin llegar a los extremos. Cubrir con las fetas de jamón de pollo colocándolas superpuestas.
- Acomodar en el centro del rectángulo la pasta de pollo, formando un cordón, y disponer las hojas de espinaca, los locotes en juliana y las aceitunas picadas.
- Arrollar la carne de pollo y espolvorear con pimentón. Envolver con papel metalizado.
- Cocinar por 20 minutos en horno moderado y 20 minutos en horno fuerte.