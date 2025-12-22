Gastronomía

Galantina de pollo: plato frío para Nochebuena

Esta receta de galantina de pollo te va a encantar. Es un plato frío ideal para comer en Navidad.

Por ABC Color
22 de diciembre de 2025 - 08:28
Galantina de diferentes carnes.
Galantina de diferentes carnes.Shutterstock

Cómo hacer una galantina de pollo

Galantina de pollo

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 gran pollo
  • 1 suprema de pollo sin piel
  • 3 locotes (verde, rojo, amarillo)
  • 2 mazos de espinacas
  • 1 cucharada de gelatina sin sabor
  • 200 gramos de jamón de pollo
  • 100 gramos de aceitunas verdes
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 cucharadita de condimento para aves
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Deshuesar el pollo. Abrir la carne de manera que quede rectangular y de un espesor parejo. Salpimentar a gusto.
  2. Procesar la suprema, mezclar con la gelatina y condimentar a gusto.
  3. Untar la carne de pollo con un poco de la mezcla anterior sin llegar a los extremos. Cubrir con las fetas de jamón de pollo colocándolas superpuestas.
  4. Acomodar en el centro del rectángulo la pasta de pollo, formando un cordón, y disponer las hojas de espinaca, los locotes en juliana y las aceitunas picadas.
  5. Arrollar la carne de pollo y espolvorear con pimentón. Envolver con papel metalizado.
  6. Cocinar por 20 minutos en horno moderado y 20 minutos en horno fuerte.

