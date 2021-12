Annita Chase, de paseo por Dubai

La cantautora y también modelo Annita Chase está de viaje por Medio Oriente y según mostró en sus redes sociales quedó encantada con Dubai y también estuvo por Abu Dabi. Así que Annita conoció dos de los siete emiratos que componen los Emiratos Árabes Unidos.

Annita Chase se fotografió en el desierto, visitó la gran mezquita de Abu Dabi, el famoso Miracle Garden de Dubai. Tampoco perdió la oportunidad de conocer el edificio Burj Khalifa, el más alto del mundo. Y, por supuesto, estuvo presente en el pabellón de Paraguay en la Expo Universal Dubai 2020.

“Es un lugar alucinante”

Desde Emiratos Árabes Unidos, Annita Chase compartió algunos detalles de su soñado viaje con sus seguidores de Instagram.

“Les comparto mi opinión sobre el viaje, porque me están pidiendo mucho. Aparentemente, mucha gente viene en enero y febrero por la Expo Dubai y también por cuestiones turísticas. De entrada les digo que es un lugar alucinante, es un destino recomendadísimo. Solo estando acá uno puede dimensionar el despliegue que conlleva todo esto, la dimensión de la infraestructura es algo fuera de este mundo, es increíble”, contó Annita Chase en sus historias de Instagram.

La cantante también expresó: “Uno de repente cree que por ser una nación islámica tenemos muchas restricciones como turistas, especialmente siendo mujer. Pero yo me sentí súper segura en todo momento y puedo vestirme como yo quiera. Por supuesto, hay lugares que hay que respetar, la mezquita, los lugares sagrados, religiosos; obviamente, ahí uno se va cubierto”.

El clima y los precios

Con respecto al clima en Emiratos Árabes, Annita Chase destacó que es perfecto. “No hace calor, no hace frío. Yo anduve todo el día en camisilla o con una remera mangas cortas con un saquito liviano. Ahora están en invierno. Pero ojo si quieren venir en verano, claramente acá no hace frío, en verano esto debe ser muy caliente”, señaló.

En cuanto a los precios, la cantante sostuvo: “Algunas cosas me parecieron caritas, el taxi me pareció caro, así como salir a comer me pareció carito. Pero también me manejé en zonas turísticas y eso debe influenciar muchísimo”. Mientras que sobre los hoteles, Annita Chase expresó: “Me parecen que están muchísimo más económicos, verdaderamente. El último viaje que hice con mi marido fue a Miami (Estados Unidos) y no tiene punto de comparación el precio, acá es mucho más lindo y mucho más económico en cuanto a hoteles”.