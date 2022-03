98.5 ABC FM, tres años de solo éxitos

El 5 de marzo de 2019 salía al aire ABC FM con una innovadora programación, donde los clásicos de siempre y los nuevos temas musicales se conjugan para dar lo mejor a sus oyentes, ofreciéndoles solo éxitos.

La 98.5 cumple tres años en el éter, bajo la dirección de Sara Moreno y la programación musical de Juan José Salerno. En estos 36 meses la emisora se ganó un público fiel, que siempre está en constante interacción con los diferentes espacios. Además, en estos tres años, ABC FM mejoró su señal y llega a todos los rincones del país, así como del extranjero, a través de las diversas plataformas digitales.

Grandes figuras y jóvenes talentos

Además de las reconocidas figuras que forman parte de la gran familia de ABC FM, como Mabel Rehnfeldt, Robert Lemos, Enrique Vargas Peña, Letizia Medina, Diego Marini, Sara Moreno, Yehimy Alison, Juan José Salerno, Jorge Montefilpo, Pablo Guerrero, Federico Arias y Magdalena Britos, en el 2021 hubo nuevos ingresos a la 98.5. Llegó el periodista Jorge Galeano con Hoy será otro día, un espacio que va los domingos, a partir de las 11.00, y también se sumaron al gran equipo de ABC FM los juveniles Brian Cáceres y José González Mazó con Dominrock, los domingos de 9.00 a 11.00.

Y luego de dos años de pandemia, ahora están volviendo los grandes conciertos y, por supuesto, la 98.5 acompañará cada una de estas citas para alegría de sus fieles oyentes. Además, se vienen más sorpresas y novedades, según nos adelantó la directora Sara Moreno, quien destacó la gran conexión que se genera entre la 98.5 y la gente, una relación que va creciendo día a día.

Diego Marini: “Me gusta muchísimo el contacto con los oyentes”

El periodista Diego Marini lleva adelante de lunes a viernes, de 9.00 a 12.00, el programa Tarde o Temprano, junto a Letizia Medina. Le preguntamos cómo se siente haciendo FM y el conductor expresó: “Pasaron muy rápido estos tres años, arranqué con muchas ganas, porque era un desafío que hacía tiempo estaba ahí. Me resultaba muy interesante volver a una FM después de mucho tiempo. Entonces, cuando surgió la oportunidad me generó mucha expectativa, muchas ganas de volver. Y así arrancamos, hace ya bastante tiempo ahora de vuelta, con ganas, sabiendo que nuevamente íbamos a estar un poco más en contacto con la música también, que es algo que por lo general la AM no te da demasiado”.

“Por más que en la FM metemos muchas noticias y comentarios de actualidad, también es una forma de encarar un poco el otro lado, de encarar las mañanas desde otra mirada, un poco más tranquila, y con la opción siempre de, cuando todo está a punto de explotar, escuchar un buen rock and roll”, aseguró Marini, a quien también consultamos ¿cómo hacen con Leti Medina para tirar siempre buena onda y levantar el ánimo a los oyentes?. “Creo que el principal secreto es que nosotros nos sentimos bien con el equipo de trabajo, nos sentimos bien en la cabina juntos trabajando con Leti, con Kike, con Ovi, y todo el equipo de la radio. Me parece que muchos aspectos uno puede disimular, actuar, por qué no; pero en la radio cuesta mucho fingir, ser lo que uno no es. Para nosotros el secreto es mantener siempre esa armonía en el trabajo, y creo que eso la gente entiende, que es así y que nosotros realmente pasamos bien y también disfrutamos del programa”.

Diego Marini a través de Tarde o Temprano está en constante contacto con los fieles radioescuchas de ABC FM. “Me gusta muchísimo el contacto con los oyentes, la interacción. Creo que ya no es tiempo de una comunicación o de medios de comunicación que solamente disparan comentarios sino que la interacción forma una parte demasiado necesaria del día a día. Entonces, estamos con todos los faroles encendidos, con todas las formas de comunicación en permanente contacto con los oyentes. Y muchas veces, por más que uno sea el que está informando, porque tenemos la posibilidad de noticias de primera mano al estar en ABC; está la otra parte, que es la interacción, que nos da también la cuota de realidad. Porque a veces las cabinas de radio aíslan un poco y te hacen perder perspectiva de la realidad. Pero cuando te juntás con la gente por los mensajes, por Twitter, por lo que sea, nunca perdés eso. Podés sentir la preocupación del día”, explicó Diego Marini, y siguió relatando: “A veces estamos con un tema a lo mejor duro y que no le entusiasma a la gente, y esa gente está exclusivamente con el precio de la lechuga o los cuadernos que tienen que comprar. Entonces, la radio en ese sentido, con la colaboración de la gente te da un cachetazo de realidad también, y aparte, como el entorno de la FM es distendido, te permite tomar un poco la realidad en broma, porque o sino ya es imposible aguantar”.

El conductor de Tarde o Temprano nos contó feliz que ABC FM le dio “la posibilidad de volver a disfrutar lo que es la frecuencia con música, de disfrutar temas que a lo mejor ya no recordaba, conocer temas nuevos, y ese es un lado que me hacía falta, y en estos tres años estoy disfrutando muchísimo”.

Juanjo Salerno: “Me siento muy feliz de formar parte del staff de la 98.5″

Otro integrante de la gran familia de la 98.5 con quien conversamos es Juan José Salerno, profesional a cargo de la musicalización de ABC FM. “Me siento muy feliz de formar parte del staff de la 98.5 ABC FM. Es un gran equipo de profesionales, donde todos ponen lo mejor de cada uno para acompañar y entretener a la audiencia de la radio”, aseguró Juanjo

Estar al frente de la programación de la radio es una tarea que Juanjo Salerno conoce muy bien debido a su amplia experiencia. Le preguntamos cómo es encargarse de una programación donde se escuchan “Solo éxitos” y el conocido DJ aseguró: “Me da mucha satisfacción estar a cargo de la musicalización de ABC FM. Es una tarea donde diariamente compartimos con la audiencia los consagrados clásicos de la música y también las novedades que se van lanzando al mercado. Como dice el eslogan de la radio ‘Solo éxitos’. Damos énfasis a aquellas canciones que marcaron una época y sigue gustando oírlas”.

La programación musical diaria de ABC FM incluye canciones éxitos de los 70s, 80s, 90s, 2000s y las actuales, que se van sumando al amplio catálogo musical de la radio. ¿Cómo se da esa unión entre lo “retro” y lo “nuevo”?. “Siempre es agradable recordar un buen momento vivido y en la radio lo hacemos volviendo a escuchar aquellas canciones que se identifican con esas épocas. Nos permite estar un poco conectados a los recuerdos y también nos vamos actualizando, escuchando las canciones nuevas, que gustan mucho y tienen buena aceptación por parte de la audiencia. Esa fusión de dos generaciones, nos da mucha satisfacción”, resaltó Juan José Salerno, quien además de encargarse de la programación musical de la 98.5, también conduce el programa Only Music. ”De lunes a viernes, tenemos el espacio Only Music, que va de 21.00 a 00.00. Es una propuesta de solo música, donde acompañamos a la audiencia con canciones un poco más softs y distendidas”, dijo Salerno, quien también lleva adelante Only Music los sábados y domingos, de 17.00 a 20.00, donde ofrece una gran variedad de estilos musicales como el pop, rock, house, dance, entre otros…

Yehimy Alison se siente afortunada de ser parte de la familia ABC FM

Yehimy Alison González trabaja en los medios de comunicación desde 1998 y en setiembre de 2020 llegó para sumarse a la 98.5 ABC FM. Ella conduce todas las mañanas, de 6.00 a 9.00, Tal como es, un programa donde se fusionan música, noticias y entrevistas con mucha buena onda.

En este tercer aniversario de ABC FM quisimos saber cómo se siente al formar parte de la radio, y ella rápidamente respondió: “Afortunada, realmente muy comprometida con la labor que desarrollamos en equipo todas las mañanas. Además es un disfrute conversar y compartir con la audiencia sobre el quehacer nacional con sus buenas y malas. De ahí nomas ya saltar a las noticias de tus artistas favoritos, divertirnos mientras grabarnos unos reels o tik toks con los compas. Y lo que personalmente me parece cool y muy positivo, ¡es empezar todas las mañanas con buena música!”.

Yehimy Alison forma parte del team ABC FM desde setiembre de 2020, cuando se incorporó a la emisora en plena pandemia. “Recuerdo que en el país y el mundo el horno no estaba para bollos, había muchas restricciones, sin vacunas, problemas económicos... De verdad, nos las ingeniamos para mantener el buen humor sin dejar de lado el sentido común y la situación crítica. Así me encontré en medio de todo ese proceso, reaprendiendo un poco todos los días... Siento que haber pasado por tanto en tan poco tiempo me ayudó a crecer como ser humano y como profesional”.

“Esto último se aplica a la radio, nuestro programa, oyentes y conductora. Creo que después de la pandemia, algunos experimentamos otra manera de ver el mundo y la vida misma. Ahora hablo con gente más reflexiva, que se conoce más. Bueno, yo se que como va el mundo andamos mirando el vaso medio vacío, pero a mi parecer y por mi pequeña experiencia matutina con la gente, puede que el ser humano se haya vuelto más reflexivo y consciente de lo que le rodea... ojalá”, reflexionó la conductora de Tal como es.

Sobre cómo es llevar adelante un programa mañanero en FM, Yehimy Alison aseguró entre risas: “Realmente es muy especial. Entre el buen humor y la realidad nacional y del mundo, ¡hay que surfear peligrosas olas! Apelar a la diversión tanto como a lo reflexivo ha sido mi desafío de años como comunicadora en FM, pero no hay nada que no se pueda hacer si estás decidido, sigo en el camino...”.

En el espacio que lleva adelante Yehimy Alison, así como en todos los programas de ABC FM llegan mensajes de oyentes de otros países, quienes escuchan la radio a través de las plataformas digitales. “El connacional es más fans de su patria afuera, pasa con su programa de radio favorito, gente de Argentina, EE.UU., Europa (nuestros oyentes de España y Bélgica). Ellos nos se pierden un dato de la realidad nacional y aman escuchar sobre nuestra gastronomía, música hecha en casa, nuestra cultura, el humor y así... A la vez, cada cuestión tratada aquí, nuestros oyentes del exterior aportan valiosos datos de sus propias experiencias... ¡perfectos cronistas!”.