Nicole Huber: “No quiero tener hijos”

En una publicación en su cuenta de Instagram, la profesora de yoga y entrenadora de salud y nutrición Nicole Huber reflexionó sobre la decisión de las mujeres de tener hijos o no.

“Y no quiero tener hijos. Muero de amor y ternura por mi ahijado Alejo. Amo ver la vida de Emma naciendo dentro de la pancita de mi hermana. Pero no quiero tener hijos. ¡¡Y está bien!!”, destacó Nicole Huber al iniciar el texto que compartió en las redes.

“Todo es válido, todo es hermoso, todo es perfecto, si es tu deseo”

Luego, la ex Miss Mundo Paraguay continuó: “Siento tan importante normalizar y respetar la elección de cada mujer. ⁣Hoy no quiero traer hijos al mundo. ⁣Y la verdad que nunca quise. ¿Por qué? No sé y no es necesario saber el porqué. ⁣Capaz quiero que mi hijo sea mi carrera, mi pasión por el bienestar. Otras quieren traer hijos al mundo y también tener una carrera. Otras quieren que su carrera sea ser madre y así ¡millón de opciones! Todo es válido, todo es hermoso, todo es perfecto, si es tu deseo”

“Soltemos nosotras mismas...”

⁣Nicole Huber además hizo un pedido a sus seguidoras: “Normalicemos la diversidad de elecciones. Soltemos nosotras mismas la presión de que por ser mujer⁣ ‘hay que traer hijos al mundo. Porque para eso co fuimos creadas’. Nop, no fuimos creadas únicamente para esto, la vida no es más completa por eso o te falta algo por no traer hijos al mundo o por solo vivir para criar a tus hijos”.

“No hay regla, no hay norma ni hay camino rígido escrito a seguir. Hay tu camino, tu felicidad (Punto). ⁣Date mucho amor, ¿sí?”, siguió escribiendo Nicole Huber y finalmente preguntó a sus seguidoras: “¿Cómo te sentís con respecto a tener o no hijos? ¿Sentís presión propia o externa?” y su publicación cosechó muchos comentarios y aplausos de las mujeres que la siguen.