Carlos Martini cumplió 64 y contó que de niño quería ser cocinero de barco

Ayer 17 de marzo Carlos Martini celebró 64 vueltas al sol. A la noche, como es su costumbre, se sentó a escribir un texto que publicó en sus redes, y esta vez hizo un análisis sobre sus años de vida. “Mamá me solía contar que cuando yo tenía 6 años me preguntó qué quería ser de mayor. No lo dude: cocinero de barco”, reveló Martini entre otras cosas el día de su cumpleaños.