Carlos Martini se declaró “soltero solitario”

Solos, solteros y San Valentín, así se llamó la reflexión que hizo Carlos Martini en su cuenta de Instagram y que tuvo mucha interacción de parte de sus seguidores.

En la previa del Día de los Enamorados, Carlos Martini expresó: “Amplia oferta de ositos de peluche por San Valentín. Acabo de comprar el que ven en la foto. Tiene la misma expresión que mi amigo caniche Tommy. Me dirán, ¿qué pinta un solterón solitario y maniático en esta festividad de los enamorados que se avecina?”.

Luego, Carlos Martini continuó: “Les doy algunos datos. En Paraguay 1 de cada 3 personas mayores de 18 años es soltera. Somos más de un millón quinientas mil personas. Más que casados y unidos. 1 de cada 10 hogares es unipersonal. Personas que viven solas. Datos del Instituto Nacional de Estadística proveídos a Cáritas 680AM Universidad Católica”.

Solteros solitarios en Paraguay

Carlos Martini siguió expresando en sus redes junto a la imagen donde se lo ve con el osito de peluche blanco en manos: “Es cierto, lo que no sé es qué proporción de esos solteros y de los que viven solos, son además solitarios. O cuántos formarán pareja después. El caso de los solteros solitarios es el que me interesa porque estoy en esa categoría”.

Después enumeró algunos puntos que no son tenidos en cuenta en el caso de los solteros solitarios en nuestro país. “No tenemos lugares nocturnos para nosotros. No hay mesas para una sola persona. Sitios para escuchar buena música sin compañía. Lugares donde nadie se acerque a otra persona para charlar. Nada de levantes. Algunos nos refugiamos en estaciones de servicio en las noches”.

“Curiosos los solterones: cuando vemos parejas paseando en shoppings comentamos entre nosotros: ‘A la pucha, increíble, muchos siguen apostando a la vida de a dos. ¡¡¡Y se casan!!! Y con hijos encima. ¿Cómo se aguantan todos los días? Un misterio como el de la Santísima Trinidad”, aseguró Carlos Martini con su peculiar humor.

Solito pero romanticón

Carlos Federico Martini destacó que le “siguen emocionando La Tregua de Benedetti, Romeo y Julieta, Dr. Zhivago, Ana Karenina, La dama de las camelias, Los puentes de Madison, Casablanca, Lejos de África, La edad de la inocencia, El amor en los tiempos del cólera, El paciente inglés, El graduado o esa maravilla llamada Nuestros años felices con Streisand y Redford”.

”Y ni qué decir el bolero Usted o el tango Madreselva o ese temazo María Bonita”, siguió contando Carlos Martini a sus seguidores y también les confesó: “Este osito de peluche va a mi biblioteca. Tengo una colección. A Tommy le parecen regalos ridículos”.