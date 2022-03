Stephi Stegman, embarazada: “Siempre soñé con la idea de ser mamá”

La modelo, actriz e influencer Stephi Stegman y su pareja Pablo Mejía, cantante de la agrupación colombiana Piso 21, están más felices que nunca con la noticia que hoy comparten con el público. ¡La parejita aguarda a su primer bebé!, luego de dos años de convivencia en Colombia.

La Miss Internacional Paraguay 2011 y Miss Supranacional 2015, electa en Polonia, Stephi Stegman, y su novio Pablo Mejía revelaron la noticia en sus respectivas redes sociales, tras varias especulaciones acerca de la llegada del nuevo integrante de la familia.

Tras un año de tratamientos llegó llegó el esperado embarazo

Stephi Stegman confirmó feliz su embarazo. Luego de un año de tratamientos con inyecciones y dos intentos fallidos, en el tercer intento, el embarazo in vitro fue un éxito y llegó la ansiada noticia de que la ex Miss Internacional Paraguay está en la dulce espera.

“Siempre soñé con la idea de ser mamá, me tocó pasar momentos muy duros cuando me dijeron que no iba poder quedar embarazada. Cuando conocí a Pablo, ambos soñábamos con formar una familia, que hoy ya es una realidad”, expresó emocionada Stephi Stegman.

Disfrutando del proceso

La modelo e influencer siguió contando con una gran sonrisa cómo se sienten con el cantante colombiano Pablo Mejía. “Estamos sinceramente muy felices, disfrutando este hermoso proceso y por supuesto el de aprender a ser padres”, finalizó Stephi Stegman.