Sol Codas y Marcelo Gabriel, un dúo musical que crece día a día

El dúo musical Sol Codas-Marcelo Gabriel cosecha cada días más seguidores. Hace unas semanas, YouTube les entregó la placa de plata por llegar a los 100 mil suscriptores, aunque en realidad ya están a punto de alcanzar los 200 mil.

Sobre los inicios de esta dupla, Sol Codas comenzó contando: “El dúo nació muy espontáneamente, Marcelo es de San Miguel, Misiones, nos conocíamos por internet ya que los dos generábamos contenido musical. Un día me dijo para juntarnos a cantar ya que él venía a Asunción y luego, coincidentemente, una clienta le pidió para un show que cante a dúo con una chica. Ya que nos llevamos muy bien y la música fluía me llevó a mí, y de ahí ya no paramos”.

“La primera vez que cantamos juntos (para videos) fue en enero del 2018, hicimos tres covers ¡y a la gente le regustó! Y en show fue en marzo del 2018, en la boda que comenté antes”, expresó Sol Codas.

Lea más: Néstor Camacho ya está a full con los preparativos de su boda

Llega una noche muy especial

El dúo Sol Codas-Marcelo Gabriel hace baladas, temas latinos, “somos muy melódicos, nos gusta de todo y tratamos de darle nuestro toque”, nos dijo Sol Codas.

Y sobre el Viernes de Peña, que mañana tendrá su edición número 100, consultamos a Marcelo Gabriel ¿cómo nacieron estos encuentros virtuales?. El músico nos respondió: “El Viernes de Peña nació en el inicio de la pandemia, por la necesidad de hacer música y nuestras ganas de compartir esa música con la gente”.

Mañana, Sol y Marcelo darán algunas sorpresas al público por llegar a la centena de peñas. Al respecto, ambos adelantaron: “Estamos preparando algo muy especial, la banda completa, un lugar nuevo, y una peña más larga con las canciones que marcaron el Viernes de Peña desde su inicio”.

Mucha interacción con el público

El público que escucha a Sol Codas y Marcelo Gabriel es muy variado y de diferentes países. ¿Cómo los hace sentir eso?, les preguntamos, y Marcelo Gabriel aseguró con una gran sonrisa: “¡Increíble!, hasta ahora no podemos asimilar que al menos unas cuantas personas en cada país de latinoamérica nos conoce”.

Sobre cómo se da la interacción con sus fans, Sol Codas señaló: “Mayormente por redes sociales, por las transmisiones y con varios que nos escriben todos los días y ya sentimos que somos amigos”.

Y gracias a ese público que los sigue y crece día a día, Sol Codas y Marcelo Gabriel hace poco recibieron la placa de plata de YouTube, un reconocimiento por tener 100 mil suscriptores. “Para nosotros es como algo material que representa el esfuerzo y lo mucho que creció la comunidad tan linda que tenemos”, sostuvo Sol.

Lea más: Alec Baldwin y su esposa aguardan a su séptimo hijo juntos

Los temas más solicitados

El dúo formado por Sol Codas y Marcelo Gabriel realiza covers de variados estilos musicales y también temas propios. ¿Pueden citarnos algunos de los más pedidos por el público que los sigue?, fue nuestro requerimiento y Marcelo Gabriel contó: “El mix para bailar que tiene ya más de 20 millones de visitas en YouTube, mix de pop rock también ya con 12 millones más o menos. De nuestros temas nos piden mucho ‘Por fin lo entendí’”.

Sol y Marcelo son elegidos para animar bodas, aniversarios, cumpleaños. ¿También dan shows en algunos locales nocturnos? “Damos también, pero menos, normalmente nos contratan más para eventos privados. De vez en cuando publicamos en nuestras redes si tocamos en algún bar. Siempre estamos abiertos a hacerlo. Lo que también hacemos son shows online ¡que suelen contratar nuestro público de otros países!”, reveló feliz Sol Codas.

Pareja musical

Los músicos Sol Codas y Marcelo Gabriel también son novios y les preguntamos cómo llevan la relación laboral con la de pareja sentimental. “¡Súper bien! Si hay diferencias las charlamos, pero normalmente laboralmente no tenemos inconvenientes, ya que aprendimos a organizarnos y tener nuestros tiempos para todo”, aseguró Sol Codas.

Y antes de despedirnos, Marcelo Gabriel acotó: “¡Les esperamos a todos en esta peña número 100! Le vamos a poner todas las ganas y el corazón, nos hace muy felices poder compartir con nuestro público y también estamos apuntando próximamente a poder hacer conciertos del Viernes de Peña ya con público presencial”.

La última pregunta fue: ¿Hasta dónde quieren llegar con su música? Y Sol Codas y Marcelo Gabriel respondieron al unísono: “No tenemos límite, a donde nos lleve”.