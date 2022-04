Conocé más a “Benru” Orué, el multifacético periodista de radio y tevé

Rubén Darío Orué lleva varios años en los medios de comunicación y desde 2017 forma parte de la gran familia del Grupo ABC. El comunicador está casado hace ocho años con Lili Reyes, también periodista, productora de radio y televisión, y es papá de Miqueas (17) y Santiago (6).

Lo primero que quisimos saber es cómo Benru lleva adelante todos los roles que le toca desarrollar en los diferentes programas de los que forma parte, tanto en radio como tevé. “Desde enero de 2017 que estoy trabajando en el Grupo ABC. Con diversas responsabilidades pero con sumo profesionalismo y, sobre todo, buena onda. Cada programa tiene su estilo y su público. Además, trabajar con mis compañeros, periodistas de primer nivel, hace que uno aprenda, se esfuerce y mejore cada día”, comenzó expresando Rubén Darío Orué.

Bien informado, siempre

Al estar en diferentes tipos de programas, “Benru” Orué debe estar enterado de todo. ¿Cómo hacés para estar al tanto de las noticias de diferentes ámbitos?, le consultamos y él nos dijo con una gran sonrisa: “Soy un afortunado porque desde chico me gustaba leer. En el colegio (CEPB) leíamos un libro por mes. Cuando papá traía el diario a casa me pasaba horas leyéndolo, desde política hasta deportes, no solo completaba el crucigrama (risas). Creo que la lectura diaria colaboró en mi formación y despertó en mí un interés general. Hoy día, gracias a internet y las redes sociales, uno accede a todo tipo de información, que obviamente debe ser verificada. Es lo que exigen los diferentes programas en los que estoy”.

Su día a día

Benru Orué nos relató cómo es su jornada laboral. “Me despierto muy temprano, como a las 4.00 ya salgo de casa, en San Lorenzo, y vengo para la radio, así evito el caótico tráfico de las horas posteriores. Al llegar a ABC ya leo en internet los principales portales de noticias. Y a las 8.00 empezamos con A la Gran 730. Es un placer trabajar con Mabel (Rehnfeldt), Pablo (Guerrero) y Fede (Arias), periodistas de primer nivel, con los que hacemos un gran equipo. Nos conocemos de memoria y nos divertimos mucho, pese a que no siempre las noticias sean positivas”, contó Rubén Darío Orué.

Después, siguió expresando: “Luego del programa, almuerzo, y ya me preparo para Ensiestados. Con Denise (Hutter), también una gran profesional y muy buena compañera, tenemos un espacio más distendido, donde hablamos de lo último del cine, de la música, deportes y espectáculos. Y en Deportes, alternamos con Christian Mareco en la coordinación de los partidos de fútbol local e internacional. El Cardinal Deportivo es el más escuchado del país y eso gracias al trabajo de Bruno (Pont), Dani (Chung), Fede (Arias) y los demás compañeros”.

Buena onda al máximo

A Benru Orué siempre lo vemos alegre, con una gran sonrisa. ¿Realmente tenés buena onda todo el tiempo?, fue nuestro siguiente requerimiento, y el periodista contestó: “Mirá que tengo mis días difíciles también, ¿eh? Pero me considero un bendecido, la vida me ha sonreído desde chico y creo que lo mínimo que puedo hacer es devolverle una sonrisa. La vida es tan corta para desperdiciarla con mala onda. Creo que con alegría es más fácil lograr los objetivos”.

Y, por supuesto, también le preguntamos cómo nació su apodo. “Benru es lo mismo que Rubén pero con las sílabas alteradas y sin tilde. Era para diferenciarme de los demás Rubenes (risas). Cuando me lo dijeron por primera vez, hace más de 20 años, me gustó y tiempo después lo empecé a usar en mis redes sociales. Y allí ya se hizo más conocido”.

Sus inicios en los medios

Desde chico, Benru Orué redactaba revistas de barrio y en el colegio. “Ya en la facultad teníamos un programa de variedades en una radio comunitaria. Pero fue en abril de 1999 cuando empecé en Radio Cardinal como asistente de producción. Hice toda la ‘conscripción’ por así decirlo. En el 2005 voy a la 9.70 AM como coordinador de deportes y desde 2011 acompañé a Enrique Vargas Peña en Tarde de Perros. En enero 2013 me mudo para hacer Deportes a la 780 AM, donde conocí a Mabel (Rehnfeldt), una ídola, que me invitó a formar parte de Al Diablo la Siesta. Y en 2017 vinimos a ABC y ya llevamos más de nueve años de matrimonio periodístico. Me divierto y aprendo cada día con ella”, destacó feliz Rubén Darío Orué.

Inolvidable anécdota

Benru Orué tiene cientos de anécdotas laborales, pero nos reveló una que al recordarla, siempre le saca una gran sonrisa. ”Una vez, como productor de un programa de la madrugada, el conductor me pidió hablar con el Dr. Bestard. Yo busqué en la agenda, encontré el número, lo llamé y lo desperté. Sin inconvenientes, aceptó el doctor ser entrevistado. Le digo al conductor que estaba en línea y lo saluda. ¿Qué pasó? El conductor se sorprende al escuchar la voz de su interlocutor. Él quería hablar con el asesor de la Presidencia de ese entonces y no con el afamado veterinario. La entrevista, de interés político, giró a consultas sobre mascotas. Pero de los errores se aprende”, finalizó Rubén Darío Orué entre carcajadas.