Tini Stoessel se tatuó un “Te amo” escrito a mano por su padre

La actriz y cantante Martina Stoessel, más conocida como Tini, es muy familiera, y su papá es su adoración. Hace unas semanas el productor Alejandro Stoessel, quien también trabajó en nuestro país, permaneció casi un mes internado debido a problemas de salud. Es más, Ale Stoessel estuvo en terapia intensiva y su hija Tini pospuso sus esperados conciertos en Buenos Aires, Argentina, para acompañarlo de cerca.

“Cuando se despertó me escribió te amo”

Pero ahora que Alejandro Stoessel salió del sanatorio y ya está nuevamente en su casa disfrutando del amor de su familia, la cantante decidió hacerse un tatuaje con un significado muy especial.

Tini Stoessel mostró en sus historias de Instagram el nuevo tattoo que lleva en su cuello con la frase “Te amo”.

Una seguidora le consultó en Twitter: “No me digas que este ‘Te amo’ que te tatuaste lo escribió tu papá Alejandro Stoessel con bolígrafo y papel porque me pongo a llorar de la emoción”, y Tini Stoessel le respondió a su fan: “Cuando se despertó me escribió te amo”, y como prueba de ello la cantante publicó la imagen del papelito que Ale Stoessel le entregó en el sanatorio.