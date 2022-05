¡Ya nació la sobrinita de Nicole Huber!

La Miss Mundo Paraguay 2011 Nicole Huber esperaba con ansias a su sobrina Emma. Al enterarse de que su hermana, la chef pastelera Ivonne Huber, y Santiago De Zavalía serían papás nuevamente había escrito: “Estoy demasiado agradecida con la vida, voy a ser tía por segunda vez”. Ayer, la influencer contó emocionada que la beba ya nació.

Tía babosa

Nicole Huber es madrina de Alejo, su primer sobrino, y en los días previos a la llegada de la aguardada pequeñita compartió una reflexión con sus seguidores. “En estos días ya llega Emma… ¡¡qué fuerte!!! Ayer, al ver esta panzota caí en cuenta de que falta tan poco y ufff emocionada por la llegada de la nueva sobriii y los regalos de transformación que su vida nos va a regalar”, expresó Nicole Huber y también recordó el nacimiento de su sobrino-ahijado: “¡La llegada de Alejo fue tan fuerte para mí! Me hizo replantear todo en mi vida, me empujó a tomar responsabilidad de mi felicidad, la vida esa ahora me gritaba su corazón. ¿Qué lecciones traerá Emma con su luz y amor?”.

Ivonne, mamá feliz

A solo horas de la celebración del Día de la Madre, la chef Ivonne Huber compartió con sus seguidores la esperada noticia del nacimiento de su hija. “¡Ya somos oficialmente 4 en la familia! Llegó nuestra Emma bebé”, escribió la hermana de Nicole Huber en sus historias de Instagram junto a una tierna imagen captada a solo momentos de la llegada de su hija.

La emocionada mamá Ivonne Huber también contó en sus redes que ambas están bien y felices, y que Emmita ya mamó a los cinco minutos de nacer.

“Fue un parto largo, intenso, lleno de emociones, momentos de disfrute, otros más difíciles... fue un parto humanizado y sumamente respetado, donde Emma y yo fuimos las protagonistas de cada paso. Fue hermoso”, relató Ivonne Huber, quien se apresta a celebrar el Día de la Madre ya con sus dos tesoros en brazos, Emma y Alejo.