El mensaje de Marilina a todas las mujeres: “Quiérete con estrías, con celulitis, con manchas”

Marilina Bogado y su esposo, el también cantante Will Fretes, se encuentran en España desde hace unas semanas en el marco del Tour Juntos. Ellos fueron con su pequeña hija Melody, y ayer aprovecharon el lindo día en Málaga para ir a la playa y divertirse en familia.

“Sí tengo estrías, siempre las tuve”

Y fue en Málaga que Marilina Bogado se tomó una foto sentada en la arena, a orillas del mar, y compartió su testimonio con sus casi un 1.300.000 seguidores de Instagram.

“Para las que siempre me dicen: ‘Qué perfecta sos, ni estrías tenés’, hoy me animo a mostrarles que sí tengo estrías, siempre las tuve. Solo que me sentía acomplejada y hoy me dije basta”, comenzó expresando la Reina de la Cumbia, Marilina Bogado.

“Quiérete y quiérete mucho”

Además de contar a sus fans cómo se sentía, Marilina Bogado también dejó un lindo mensaje a sus seguidoras: “Y quiero dejarles un mensaje a todas las que como yo a veces decimos, qué dirán. Quiérete con estrías, con celulitis, con manchas, con kilos de más, con kilos de menos, con piernas grandes o flaquitas, quiérete y quiérete mucho”.

La gira continúa

Marilina Bogado y Will Fretes siguen con el Tour Juntos recorriendo varias ciudades españolas. Así, mañana viernes 13 de mayo se presentarán en Madrid, en el Festival de la Cumbia. Mientras que el sábado 14 el matrimonio rumbeará al Norte de España, donde brindará su show en Gijón, Asturias. Y el domingo 15 de mayo, Marilina Bogado y Will Fretes se encontrarán con la comunidad paraguaya en Barcelona para celebrar el Día de la Madre.