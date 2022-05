Lali González y su deslumbrante look en los Premios Martín Fierro

La actriz Lali González estuvo nominada como Mejor actriz protagonista de ficción en los Premios Martín Fierro 2022 de Argentina. Nuestra compartriota no se llevó el galardón, pero sí todas las miradas de los presentes en el Hilton de Puerto Madero por su deslumbrante look “Made in Paraguay”.