¡Norita Rodríguez fue a Dubái para celebrar sus 50 años!

Norita Rodríguez llegó al medio siglo de vida y se mostró muy feliz y agradecida. Compartió con sus seguidores de las redes sociales videos con imágenes que resumían sus 50 años bien vividos. Y, además, hizo un repaso de su existencia en un largo y emotivo texto. También fue protagonista de una producción alusiva a sus cinco décadas y luego fue con su mamá a Dubái para reunirse con otros familiares y seguir festejando su vida.

Su infancia en Pirayú e Itauguá

“¡50 años! Si bien nací en Buenos Aires, recuerdo haber vivido mi infancia en Pirayú, con mi abuela materna, quien me transmitió el amor por la danza a los 3 años y me empujó para arrancar con ese sueño a la corta edad de 6 años, con la profesora Petronita Vinader”, comenzó escribiendo Norita Rodríguez al recordar su infancia.

Luego, continuó: “Años de arduo trabajo y disciplina me llevaron al primer objetivo, ser profesora superior reconocida por el MEC, donde la danza folclórica, española y clásica me habían regalado el privilegio de viajar por más de 50 países, estudiando nuevos ritmos, aventurándome al canto, la declamación y la pintura. Cursando la primaria y secundaria en mi querida ciudad de Itauguá, para luego cargarme con la aventura universitaria asuncena, donde orgullosamente me recibí de Ingeniera en Informática y Licenciada en Nutrición”.

“Me volví a enamorar un par de veces más”

En otra parte de su escrito, Norita Rodríguez recordó: “Luego la vida me dio uno de mis más grandes desafíos, me casé a los 18 años, luego de cuatro años de noviazgo con el talentoso y respetado Óscar Fadlala, a quien sigo admirando mucho, y quien me dio la dicha ser mamá de mi Oscarcito. Cuando llegaron los 30 me divorcié, el camino me había llevado a seguir creciendo en diferentes aspectos de mi vida, me volví a enamorar un par de veces más, me volvieron a romper el corazón otras cuantas”.

“Me celebro yo misma”

”La televisión es sin duda uno de mis lugares favoritos en el mundo, donde tuve la fortuna que desde los 14 años formé parte de programas exitosos y recordados de la tevé paraguaya, desde Marque el 13 con Nicolás Repetto y Reyna Reech, hasta el Baila con el maestro Alejandro Stoessel”, expresó Norita Rodríguez y destacó orgullosa: “Al mismo tiempo, la danza nunca dejó de acompañarme, abrí 7 academias con más de 500 alumnos, en diferentes puntos del país. Fui privilegiada, y también caí y volví a comenzar de nuevo. Y tras 16 obras musicales en mi haber, 3 canales de tevé y más de 60 festivales de danza, hoy me celebro yo misma, por mi trabajo, por mi perseverancia, esfuerzo y entrega. Y tal vez sean 50 años, pero miro muy adelante todas las cosas que aún me faltan por hacer, y estoy lista para esa aventura. Gracias vida”.

Festejando en Emiratos Árabes Unidos

Ayer, día de su cumpleaños número 50, Norita Rodríguez compartió en sus historias de Instagram imágenes suyas ya en el avión que la llevaba con destino a Dubái. Pero la conductora no iba sola, la acompañaba la mujer que le dio la vida, su adorada mamá.

Hace unas horas, la mediática publicó postales de su festejo en Emiratos Árabes Unidos. “¡Mi cumple! En Dubái con mi familia y el cariño de ustedes en las redes”, escribió feliz Norita Rodríguez, quien en sus historias de Instagram va mostrando a sus seguidores los lugares que va recorriendo en este viaje de ensueño con motivo de sus 50 años.