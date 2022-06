Gaby Cogorno reveló la dieta que sigue “y funciona”

Gabriella Cogorno se tomó su tiempo para escribir unas líneas a sus seguidores de Instagram acerca de la dieta que sigue para que su mente esté sana.

“La dieta que sigo y funciona”, así tituló Gaby Cogorno la publicación que compartió en sus redes y tuvo cientos de reacciones de sus fieles fans.

“Cuidá cómo te hablás”

“Dieta mental, tratar de mejorar ciertos hábitos y pensamientos que solamente nos afectan...”, explicó la Health Coach y enumeró algunos consejos: “Evitá quejarte: Muchas veces se vuelve un hábito y sin darnos cuenta nos vivimos quejando. Sin darnos cuenta que eso nos frustra más, y nos aleja más de encontrar la solución. Cuidá cómo te hablás: Todo lo que te dices, se transforma en tu verdad. Así que, ojo con las cosas que te estás diciendo. No te tomes las cosas a personal: A veces vivimos enojados y ofendidos con la vida porque un comentario nos afecta”.

“No creas todo lo que te dice tu mente”

Luego, Gaby Cogorno siguió dando recetas para la dieta mental: “No creas todo lo que te dice tu mente: Entiendo que a veces tenemos emociones, y todas son válidas, pero también hay que ver hasta qué punto es verdad o si no nos estamos haciendo la película. Así que, observa siempre eso”.

Ser agradecido es otra de las claves que dio Gaby Cogorno para tener salud mental: “Agradecé siempre: sin darte cuenta, lo básico es lo vital. Agradecer, sin duda, te hace sentir mejor. No te pongas en papel de víctima: No vivas como si todo ‘te pasa’ luego a vos. Elegí ser protagonista y decir: ‘elijo que me pase esto’”.

La influencer también recomendó a sus seguidores: “Cuestioná tus emociones: ¿por qué me siento así?”.

“No esperes estar motivado o tener ganas de hacer algo, decide y actúa”, finalizó Gaby Cogorno.