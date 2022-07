Iván Torres, tras la cirugía de su hijo: “Dios me hizo pasar una prueba más en mi vida”

El pequeño Emmanuel (5), hijo de Iván “Tito” Torres, fue operado del corazón y en estos momentos ya se encuentra recuperándose. Su papá escribió unas líneas en sus redes para contar su experiencia ante esta nueva circunstancia que le presentó la vida y también para agradecer a los profesionales que tuvieron a su cargo la cirugía de su niño.

“Siempre habrá fe y esperanza en Dios”

Después de que su segundo peque saliera de la sala de cirugía, papá Tito Torres se tomó un tiempito y escribió: “Hoy creo nuevamente que Dios me hizo pasar una prueba más en mi vida, mi hijo Emmanuel se tuvo que cerrar un soplo en el corazón. A pesar de que los doctores me daban la certeza de que todo iba a estar bien, les puedo asegurar que no hay mayor incertidumbre que dejar a un hijo en un quirófano y esperar casi dos horas hasta que te den una noticia”.

Luego, Iván Torres continuó reflexionando: “En fin, a pesar de todo lo malo que nos pueda pasar en esta vida, podemos luchar y vencer. No dudes de que siempre habrá fe y esperanza en Dios, que todo puede ir mejor y de que también hay profesionales extraordinarios en nuestro país. Agradezco a los doctores Nancy Garay, Amalio Benítez y Junior Greco y a todo el equipo que estuvo a cargo”.