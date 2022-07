Coral Ruiz, Miss Mundo Paraguay 2013, bautizó a su segundo hijo

El matrimonio conformado por Coral Ruiz Reyes y Javier Llano Gill se mostró muy feliz porque su segundo hijo, Juan-Bautista, recibió el sacramento del bautismo durante una emotiva ceremonia religiosa, donde asistieron sus seres más queridos.

La bella mamá Coral Ruiz compartió en su cuenta de Instagram postales del día especial en que Juan-Bautista se convirtió en cristiano y escribió unas líneas dedicadas a su hijo más pequeño.

“Amorcito de mi vida Juan-Bautista, después de tres intentos al fin se pudo dar el tan esperado bautismo. Todas las noches hablaba con Dios y María y les pedía que dirijan la ceremonia de principio a fin y fue así tal cual, hasta diosidenciamente la palabra del día y todo pareciera que fue planeada… ¡¡¡Sin embargo, Dios y el propio Espíritu Santo nos habló a través de ella y le sentimos tan profundamente!!!”, expresó la Miss Mundo Paraguay 2013.

Lea más: La boda de Coral Ruiz y Javier Llano

Luego, Coral Ruiz prosiguió: “Mi nuevo cristiano, ¡como desde el día uno de tu llegada me enseñaste que para Dios no hay nada imposible y que él diseña cada parte de nuestro cuerpo y de las etapas de nuestra vida con un propósito maravilloso! ¡Que Dios me permita ver cuál es tu tan hermoso propósito aquí en la vida terrenal y por sobre todo pueda guiarte en el camino de la fe! Te amo. Mami”.

Lea más: Coral Ruiz compite en Miss Mundo

Juan-Bautista Llano Ruiz

El segundo hijo de Coral Ruiz y Javier Llano nació en la semana 40 de gestación, el lunes 9 de agosto de 2021, a las 8.45. “¡¡No pude haber elegido un mejor lugar para su llegada que la calidez de nuestro hogar!! Ambiente 100% seguro y lleno de oxitocina natural, tanto que en dos horas nació de la manera más natural, nadó segundos en el agua y fue directo al pecho de mami”, había relatado Coral Ruiz en sus redes sobre la llegada de Juan-Bautista, quien en pocos días cumplirá su primer año de vida.

Hermosa familia

El 3 de setiembre de 2016 unieron sus vidas en matrimonio Coral Ruiz Reyes y Javier Llano Gill ante el altar de la Iglesia San José de Limpio, y posteriormente compartieron una fiesta con sus invitados en Surubi’i del Club Centenario. Dos años después del “sí, quiero”, en setiembre 2018 nació Tomás, el esperado primer hijo de la pareja, y en agosto de 2021 Juan-Bautista se sumó a la familia Llano-Ruiz.

“No tengo palabras para describir lo que siento por mis hijos. Lo único que puedo decir es que sacaron mi mejor versión. Les amo con todo mi ser… Agradezco a Dios por prestarme a dos seres maravillosos”, destacó Coral Ruiz en sus redes sociales el Día de la Madre.