Thalía volvió a vestirse de Marimar y causó revuelo entre los fans de “La costeñita”

Thalía revivió el look que vestía en la icónica novela Marimar, allá por inicio de la década de los 90. ¡Sí! La artista buscó y encontró el vestido original que utilizaba para las grabaciones de la telenovela de Televisa y no dudó en recrear su personaje. Thalía se puso el vestido deshilachado, fue rumbo al mar y se mostró más feliz que nunca en su cuenta de Instagram, donde cosecha casi 20 millones de seguidores de todo el mundo, quienes reaccionaron agradecidos con su ídola por volver a dar vida a Marimar.

“Le metí todo el corazón, la pasión y mi estilo personal”

“En mis sueños más alucinantes jamás hubiera imaginado que este personaje sería parte de mí durante mi vida. Y claro con mucha razón, ya que le metí todo el corazón, la pasión y mi estilo personal de cómo crear a mi Costeñita ideal, es decir, una parte real de mi persona está plasmada por siempre en cada escena que filmamos”, comenzó expresando Thalía junto a un video publicado en Instagram.

Lea más: Thalía, feliz porque su voz da vida a Scarlet Overkill en el filme Minios: Nace un villano

Luego prosiguió: “Más de dos décadas después, Marimar sigue conquistando corazones y audiencias variadas en todos los territorios, de todas las generaciones y sin barrera de lenguaje”.

Lea más: Thalía felicitó a su esposo por sus 73 años con una simpática imagen

“Me hizo llorar de alegría”

En otro momento, Thalía confesó emocionada cómo se sintió al ser nuevamente Marimar. “Lo que yo sentí en el momento en el cual me empecé a caracterizar una vez más, pero más de 20 años después, me hizo llorar de alegría y recordar una avalancha de momentos inolvidables. Hacerme el cabello con el difusor, broncearme la piel con maquillaje como lo hice diariamente durante la filmación (ojo que en aquella época no había tan buenos auto bronceadores) y el enfundarme en tan emblemático vestido, automáticamente me hizo convertirme de pies a cabeza en mi adorada Marimar”.

“Qué mágico, y qué fortuna poder compartir estas emociones con los fanáticos originales de nuestra Bella, y con la nueva generación que apenas está descubriendo el ritmo de nuestra costeñita amada en los challenges virales. Me divertí mucho haciéndolo para todos ustedes… aunque tengo que admitir, que también lo hice para mi… y me alegró algo escondidito que tenía en el corazón”, finalizó Thalía en el texto que compartió con los fans de “La costeñita”.

Éxito de los 90

Marimar se estrenó en 1994 y fue una de las telenovelas más vistas de la época. Thalía fue la gran protagonista junto a Eduardo Capetillo, Fernando Colunga y otros recordados actores mexicanos.